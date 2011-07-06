بودجه عمرانی استان تهران 800 میلیارد تومان می شود

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: در حال حاضر 233 میلیارد تومان بودجه عمرانی به استان تهران ابلاغ شده که پیش بینی می شود این اعتبار تا انتهای سالجاری افزایش یابد و به 800 میلیارد تومان برسد.

وی گفت: اختصاص 233 میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای استان تهران یک مرحله از توزیع بودجه است و اعتبارات دیگری نیز در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای تأمین استان تهران اضافه کرد: جمع بودجه های عمرانی استان در پایان سال جاری نسبت به گذشته افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی بیان داشت: توجه به اولویتها در اجرای طرح های عمرانی و تخصیص اعتبارات ضروری است و تلاش و پیگیری مجدانه در سال جهاد اقتصادی باید سرلوحه مدیران استانی و شهرستانی قرار گیرد.

نقش فرمانداران در تحقق اهداف بودجه امسال پررنگ تر است

تمدن ادامه داد: نقش فرمانداران شهرستانها در تحقق اهداف بودجه استان به خصوص بودجه های عمرانی امسال پررنگ تر از سالهای گذشته است.

وی عنوان کرد: از معاونان استانداری خواسته شده تا با فعال کردن ستادی ویژه نسبت به مبادله موافقت نامه ها اقدام کنند.

استاندار تهران افزود: فرمانداریها باید برای تشکیل کمیته برنامه ریزی و توسعه شهرستانهای مربوطه در اولین زمان ممکن اقدام کنند که همزمان با برگزاری آنها، ستاد استانداری تهران نیز برای هماهنگی و پشتیبانی در همان روز فعال خواهد بود.

وی یادآور شد: از وظایف مهم مدیران استانی سرکشی به شهرستانها، حضور در فرمانداری ها، هماهنگی با فرمانداران، حضور مؤثر در نشست های شورای برنامه ریزی و توسعه، توجه به ردیف های متمرکز و جذب اعتبارات ملی است.

تکلیف اعتبارات جذب نشده سال گذشته مشخص شود

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران اضافه کرد: توجه به اعتبارات جذب نشده سال گذشته استان تهران باید مورد توجه قرار بگیرد و تکلیف آنها هر چه زودتر مشخص شود.

وی گفت: بودجه عمرانی مصوب مجلس برای سالجاری حدود 35 هزار میلیارد تومان در کل کشور است که شش هزار میلیارد تومان آن به استانها اختصاص یافته و 29 هزار میلیارد تومان آن در اختیار دستگاه های ملی قرار گرفته است.

استاندار تهران افزود: تا به حال سهم استان تهران از بودجه عمرانی استانهای کشور 233 میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته 5/6 درصد رشد داشته است.

مدیران دستگاههای اجرایی در پی جذب اعتبارات ملی باشند

وی تأکید کرد: مدیران دستگاههای اجرایی استان باید در پی جذب اعتبارات ملی باشند چراکه 84 درصد بودجه عمرانی در اختیار دستگاه های ملی است.

تمدن ادامه داد: اگر میدران تمام دستگاههای استان تهران همت خود را به کار بگیرند، اعتبار 800 میلیارد تومانی محقق می شود.

طرح جمع آوری معتادان از سطح شهرستانهای تهران همچنان ادامه دارد

وی به برخورد جدی با سوداگران مرگ و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر اشاره کرد و اظهار داشت: طرح جمع آوری معتادان از سطح شهرستانهای استان تهران همچنان ادامه دارد.

رئیس شورای تأمین استان تهران اضافه کرد: برخورد ریشه ای با عوامل و دست اندرکاران تولید مواد مخدر شیشه و روان گردان در سراسر کشور شروع شده و در استان تهران نیز با شدت پیگیری خواهد شد.

وی عنوان کرد: در طرح جمع آوری معتادان، افراد مصرف کننده موادمخدر شناسایی و در مراکز مربوطه نگهداری و درمان خواهند شد.

تمدن با توجه به سخنان رئیس جمهور در خصوص معتادان بهبود یافته افزود: این افراد در اولویت اشتغال و مسکن قرار می گیرند.

عوامل ساخت و ساز غیرمجاز در کن و سولقان منتظر برخورد قانونی باشند

وی همچنین به ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق کن و سولقان اشاره کرد و بیان داشت: به افرادی که در منطقه کن و سولقان در شمال غرب تهران اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز کرده اند، بارها اخطار داده شده تا اینگونه ساخت و سازها را برچینند ؛ در غیر این صورت منتظر برخورد قانونی باشند.