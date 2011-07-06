هیچ نیروگاهی حق استفاده از سوخت مازوت در ایام غیرپیک را ندارد

محمدجواد محمدی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لازم است نیروگاه ها از سوختهایی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می کنند، استفاده نکنند و نظارت بر این امر ادامه دارد.
وی ادامه داد: هر نیروگاهی که در ایام غیرپیک از سوخت مازوت استفاده کند، اخطاریه می گیرد ضمن اینکه بررسیهای لازم نیز انجام می گیرد.
استفاده از مازوت، تنها در زمان پیک مصرف گاز مجاز است
این مسئول عنوان کرد: استفاده از مازوت از سوی نیروگاه ها، تنها در زمان پیک مصرف گاز در کشور از جمله زمستان مجاز است.
وی یادآور شد: اگر مازوت در ایام غیرپیک از سوی نیروگاه ها مصرف شود، این امر تخلف است و در این خصوص به متخلفان اخطاریه داده می شود.
کارگروه مربوطه تشکیل شده است
محمدی زاده گفت: کاروگروه مربوطه تشکیل شده که وظیفه بررسی و نظارت را در خصوص مصرف مازوت بر عهده دارد و اقدامات مورد نیاز ذرا انجام می دهد.
وی افزود: این کارگروه متشکل از بخشهای ذیربط از جمله وزارت نفت، وزارت نیرو و محیط زیست است.
این مسئول یادآور شد: نیروگاه های مختلف از نظر دوره زمانی در خصوص گازوئیل و مازوت بررسی خواهند شد تا اقدامات در مواردی که مورد نیازاست، انجام شود.
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