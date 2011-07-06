هیچ نیروگاهی حق استفاده از سوخت مازوت در ایام غیرپیک را ندارد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهور گفت: هیچ نیروگاهی حق استفاده از سوخت مازوت در ایام غیرپیک مصرف گاز را ندارد زیرا استفاده از این سوخت در مواردی، آلودگی زیست محیطی به همراه دارد.