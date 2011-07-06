به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره انتخابات اعضای شورای هماهنگی روابط عمومیهای آذربایجان غربی ظهر چهارشنبه با حضور 74 نفر از مسئولان روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی آذربایجان غربی برگزار شد .

این شورا با هدف افزایش دانش و اطلاعات مدیران روابط عمومیها، آشنایی آنان با دستاوردهای توسعه و پیشرفت در حوزه ارتباطات، ارتقای سطح کارآمدی روابط عمومی ها کمک به تحقق اهداف توسعه ملی از طریق جذب مشارکت و تبیین جایگاه واقعی روابط عمومی در دستگاهها راه اندازی شده است .

در این دوره از انتخابات پس از شمارش آرا، علی افشانه مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان با 29 رای، سمیه کارگر نژاد مسئول روابط عمومی اداره کل کتابخانه ها با 26 رای، منوچهر علیزاده رئیس روابط عمومی سازمان بازرگانی با 25 رای، کیوان نوروزی مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی با 21 رای و محمد میلانی مسئول روابط عمومی اداره راه و ترابری با 17 رای به عنوان اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی های آذربایجان غربی انتخاب شدند .

در این انتخابات نادر دوستی رضایی و رسول دامن افشان به عنوان اعضای عی البدل انتخاب شده و ابراهیمی به عنوان بازرس اصلی و نوروزی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند .