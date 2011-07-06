اسامی نفرات برگزیده جشنواره ملی خوشنویسی نینوا در ایلام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام 20 خوشنویس در سطح فوق ممتاز، 56 فارغ التحصیل رشته خوشنویسی و بیش از سه هزار هنرجو در رشته های مختلف خوشنویسی دارد.

به گفته دبیر جشنواره ملی خوشنویسی نینوا پس از اعلام فراخوان جشنواره در اواخر سال گذشته 793 اثر از هنرمندان سراسر کشور با مضمون قیام عاشورا، اشعار عاشورایی و احادیث در رشته ها مختلف خوشنویسی به دبیرخانه جشنواره رسید.

علی اشرف صندوق آبادی گفت: 396 اثر برتر از این آثار هنری در نمایشگاه جشنواره به نمایش گذاشته شد.

دبیر جشنواره ملی خوشنویسی نینوا با بیان اینکه جشنواره خوشنویسی نینوا در بخش استان ایلام هم برگزار شد، گفت: بیست اثر خوشنویسی از کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به بخش شبکه استانی جشنواره راه یافتند.

در هریک از رشته های نستعلیق، شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث پنج نفر بعنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

در بخش کودک و نوجوان هم از شش نفر برتر تقدیر شد.