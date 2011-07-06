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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۸

با حکم حبیب کاشانی؛

مایلی‌کهن مدیر فنی تیم فوتبال پرسپولیس شد

مایلی‌کهن مدیر فنی تیم فوتبال پرسپولیس شد

طی حکمی از سوی سرپرست باشگاه پرسپولیس، محمد مایلی کهن به سمت مدیر فنی تیم فوتبال این باشگاه منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حبیب کاشانی به محمد مایلی کهن که با عنوان "پیشکسوت فرهیخته و گرانمایه ارجمند فوتبال ملی و باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)" آغاز شده است به شرح زیر است:

« احتراما به موجب این حکم جنابعالی را که از بزرگان فوتبال ملی و باشگاهی می باشید به عنوان مدیر فنی باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) منصوب می نمایم. امید است با اتکاء به خداوند متعاول و با توجه به درایت، دانش فنی و تجربه و تخصصی که در حوزه فوتبال دارید بتوانید در جهت ارتقاء سطع عملکرد کیفی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه گام های موثر و سازنده ای بردارید. بدیهی است، اعضاء محترم کمیته فنی و کادر فنی تیم فوتبال باشگاه از نظرات و تجربیات حضرتعالی بهره­مند خواهند شد.»
 

کد مطلب 1353036

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