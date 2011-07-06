به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حبیب کاشانی به محمد مایلی کهن که با عنوان "پیشکسوت فرهیخته و گرانمایه ارجمند فوتبال ملی و باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس)" آغاز شده است به شرح زیر است:

« احتراما به موجب این حکم جنابعالی را که از بزرگان فوتبال ملی و باشگاهی می باشید به عنوان مدیر فنی باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی (پرسپولیس) منصوب می نمایم. امید است با اتکاء به خداوند متعاول و با توجه به درایت، دانش فنی و تجربه و تخصصی که در حوزه فوتبال دارید بتوانید در جهت ارتقاء سطع عملکرد کیفی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه گام های موثر و سازنده ای بردارید. بدیهی است، اعضاء محترم کمیته فنی و کادر فنی تیم فوتبال باشگاه از نظرات و تجربیات حضرتعالی بهره­مند خواهند شد.»

