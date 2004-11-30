قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بيش از پنجاه دلار رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، قيمت نفت خام در بازارهاي آمريكا با 54 سنت افزايش به 50 دلار و 30 سنت در هر بشكه رسيد و قيمت پايه نفت خام برنت درياي شمال نيز با افزايش 90 سنتي به 46 دلار و 65 سنت افزايش پيدا كرد.

يك تحليلگر نفتي با اشاره به دليل اين افزايش قيمت اعلام كرد كه زمستان نقشي بزرگ در اين گراني نفت ايفا مي كند، با آن روبرو مي شويم ما هنوز به سقف حداكثر قيمت نفت به سبب تقاضاي زمستاني براي اين محصول نرسيده ايم.

يك تحليلگر نفتي ديگر اعلام كرد اين افزايش قيمت نفت كه به اقتصاد جهاني لطمه زده است بايد سال آينده كنترل شود.

توليد بيش از 280 هزار بشكه نفت در روز به خاطر دو مورد نشت گاز در حوزه نروژ و انگليس به حالت تعليق در آمده است.