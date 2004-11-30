  1. بین الملل
  2. سایر
۱۰ آذر ۱۳۸۳، ۲۰:۲۷

با نزديك شدن فصل زمستان

قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بيش از پنجاه دلار رسيد

قيمت نفت در بازارهاي جهاني به بيش از پنجاه دلار رسيد

قيمت نفت پس از كاهشي چند مرحله اي مجدداً با نزديك شدن زمستان و وقفه در توليد نفت درياي شمال امروز از مرز 50 دلار فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، قيمت نفت خام در بازارهاي آمريكا با 54 سنت افزايش به 50 دلار و 30 سنت در هر بشكه رسيد و قيمت پايه نفت خام برنت درياي شمال نيز با افزايش 90 سنتي به 46 دلار و 65 سنت افزايش پيدا كرد.

يك تحليلگر نفتي با اشاره به دليل اين افزايش قيمت  اعلام كرد كه زمستان نقشي بزرگ در اين گراني نفت ايفا مي كند، با آن روبرو مي شويم ما هنوز به سقف حداكثر قيمت نفت به سبب تقاضاي زمستاني براي اين محصول نرسيده ايم.

يك تحليلگر نفتي ديگر اعلام كرد اين افزايش قيمت نفت كه به اقتصاد جهاني لطمه زده است بايد سال آينده كنترل شود.

توليد بيش از 280 هزار بشكه نفت در روز به خاطر دو مورد نشت گاز در حوزه نروژ و انگليس به حالت تعليق در آمده است.

 

 

 

کد خبر 135305

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها