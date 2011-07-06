به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در مراسم گردهمایی دهیاران استان قم طی سخنانی با اشاره به موفقیتهای چشمگیر انقلاب اسلامی در سطح ملی و بینالمللی بیان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی تواناتر و سربلندتر از همیشه در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گام برمیدارد.
وی توطئهها و دسیسههای بیشمار دشمنان را نشانهای از ترس و واهمه مستکبران از موفقیتها و پیشرفتهای ایران اسلامی دانست و گفت: تشدید تحریمها و تهدیدهای دشمنان ناشی از حرکت رو به جلو کشورمان در ابعاد مختلف بوده که باعث خشم و سردرگمی آنها شده است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به پیوند شوم دشمنان اسلام و انقلاب در فتنه سال ۸۸ برای ضربه زدن به نظام اسلامی ابراز کرد: مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی به رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری توانستند این هجمه سنگین دشمنان را نیز خنثی ساخته و از عزت و استقلال و هویت ایرانی ـ اسلامی خود جانانه دفاع نمایند.
حقیقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه اصلی و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را حمایتهای مردمی دانست و گفت: مسئولان باید خدمت خالصانه و خستگیناپذیر به مردم به ویژه محرومان و مستضعفان را سرلوحه کار خویش قرار داده و در مسیر توسعه و پیشرفت این مرز و بوم همت بگمارند.
وی با اشاره به سیاستهای تبعیضی و تلاش برای ناآگاهی و عقبماندگی روستاییان در زمان رژیم ستمشاهی اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دولت نهم و دهم تلاش زیادی برای توسعه عدالت، تعمیق فرهنگ دانش و معنویت و رفع محرومیت از روستاها و مناطق محروم کشورمان به انجام رسیده و این خدمات درخشان برای همگان غیرقابل انکار است.
سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به عنایت ویژه و رویکرد محرومیتزدایی استاندار قم نسبت به بخشها و روستاهای استان عنوان کرد: استاندار با سفر به روستاهای استان و تشکیل شورای برنامهریزی و توسعه در بخشها، گام بلندی برای رشد و توسعه و عمران و آبادانی روستاها برداشتهاند.
وی با اشاره به پیگیریهای مستمر و تلاش و جدیت مدیران و مسئولان دستگاهها برای اجرای مصوبات سفر به بخشها تصریح کرد: برنامهریزیها برای دور دوم سفرهای استاندار محترم به بخشها انجام شده و اتمام پروژههای نیمهتمام به ویژه در بخشها و روستاها در اولویت کار دستگاههای اجرایی قرار گرفته است.
حقیقی مقدم در پایان با بیان اینکه دهیاران پلهای ارتباطی میان روستاییان و مسئولان بوده و برای خدمترسانی در بخشها و روستاها نقش مهمی ایفا میکنند اظهار داشت: دهیاران باید همواره مشکلات و نیازها در روستاها را به خوبی سنجیده و به مسئولان امر ارائه دهند تا با مشارکت دستگاههای اجرایی همه این مشکلات و موانع برطرف شود.
قم - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دولت نهم و دهم تلاش زیادی برای توسعه عدالت، تعمیق و رفع محرومیت از روستاها و مناطق محروم کشورمان به انجام رسیده است و دولت اهتمام ویژه ای به این امر دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در مراسم گردهمایی دهیاران استان قم طی سخنانی با اشاره به موفقیتهای چشمگیر انقلاب اسلامی در سطح ملی و بینالمللی بیان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی تواناتر و سربلندتر از همیشه در عرصههای مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گام برمیدارد.
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