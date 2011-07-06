به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالسعید حقیقی مقدم در مراسم گردهمایی دهیاران استان قم طی سخنانی با اشاره به موفقیت‌های چشمگیر انقلاب اسلامی در سطح ملی و بین‌المللی بیان کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی توانا‌تر و سربلند‌تر از همیشه در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گام برمی‌دارد.



وی توطئه‌ها و دسیسه‌های بیشمار دشمنان را نشانه‌ای از ترس و واهمه مستکبران از موفقیت‌ها و پیشرفت‌های ایران اسلامی دانست و گفت: تشدید تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان ناشی از حرکت رو به جلو کشورمان در ابعاد مختلف بوده که باعث خشم و سردرگمی آن‌ها شده است.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به پیوند شوم دشمنان اسلام و انقلاب در فتنه سال ۸۸ برای ضربه زدن به نظام اسلامی ابراز کرد: مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی به رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری توانستند این هجمه سنگین دشمنان را نیز خنثی ساخته و از عزت و استقلال و هویت ایرانی ـ اسلامی خود جانانه دفاع نمایند.



حقیقی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود سرمایه اصلی و پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی را حمایت‌های مردمی دانست و گفت: مسئولان باید خدمت خالصانه و خستگی‌ناپذیر به مردم به ویژه محرومان و مستضعفان را سرلوحه کار خویش قرار داده و در مسیر توسعه و پیشرفت این مرز و بوم همت بگمارند.



وی با اشاره به سیاست‌های تبعیضی و تلاش برای ناآگاهی و عقب‌ماندگی روستاییان در زمان رژیم ستمشاهی اظهار داشت: پس از انقلاب اسلامی به ویژه در دولت نهم و دهم تلاش زیادی برای توسعه عدالت، تعمیق فرهنگ دانش و معنویت و رفع محرومیت از روستا‌ها و مناطق محروم کشورمان به انجام رسیده و این خدمات درخشان برای همگان غیرقابل انکار است.



سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری قم با اشاره به عنایت ویژه و رویکرد محرومیت‌زدایی استاندار قم نسبت به بخش‌ها و روستاهای استان عنوان کرد: استاندار با سفر به روستاهای استان و تشکیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه در بخش‌ها، گام بلندی برای رشد و توسعه و عمران و آبادانی روستا‌ها برداشته‌اند.



وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر و تلاش و جدیت مدیران و مسئولان دستگاه‌ها برای اجرای مصوبات سفر به بخش‌ها تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای دور دوم سفرهای استاندار محترم به بخش‌ها انجام شده و اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه در بخش‌ها و روستا‌ها در اولویت کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است.



حقیقی مقدم در پایان با بیان اینکه دهیاران پل‌های ارتباطی میان روستاییان و مسئولان بوده و برای خدمت‌رسانی در بخش‌ها و روستا‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند اظهار داشت: دهیاران باید همواره مشکلات و نیاز‌ها در روستا‌ها را به خوبی سنجیده و به مسئولان امر ارائه دهند تا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی همه این مشکلات و موانع برطرف شود.