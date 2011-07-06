اختصاص نیم درصد اعتبارات دستگاههای اجرایی به فعالیتهای قرآنی

مهدی قره شیخ لو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه راهکارهای اجرایی شدن این قانون در سطح کشور فراهم شده است بیان داشت: بر اساس ارزیابی های به عمل آمده این اعتبارات در مجموع 17 هزار و 500 میلیارد ریال برآورد شده است که از این میزان 10 هزار میلیارد ریال قابل استحصال است.

وی با اشاره به اینکه این بودجه از نیمه دوم سالجاری قابل جذب است ادامه داد: در صورت تحقق 20 درصد از اعتبار که شامل دو هزار میلیارد ریال می توان سطح فعالیت های دینی و قرآنی را تا حد بسیار بالایی ارتقا داد.

قره شیخ لو با تاکید بر برنامه ریزی و آمادگی ادارات تبلیغات اسلامی کشور در خصوص جذب و استفاده بهینه از این بودجه بیان داشت: در حال حاضر سازمان دارالقرآن کریم کشور فعالیت ها و برنامه های قرآنی با اعتبارات بالغ بر دو هزار و 300 میلیارد ریال برنامه ریزی شده است که معادل 10 برابراعتبارات سال 89 است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور در ادامه از تخصیص 30 درصد اعتبارات به روستاها با هدف تجهیز و توسعه مراکز قرآنی در سالجاری خبرداد و گفت: در حال حاضر هزار و 700 خانه قرآنی روستایی در کشور فعالیت می کند.

قره شیخ لو از توزیع 100 هزار جلد قرآن کریم یارانه دار در کشور خبر داد و اظهار داشت: در صورت ترزیق نیم درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به فعالیت های قرآنی یک میلیون جلد قرآن کریم نیز در سطح کشور به صورت رایگان توزیع می شود.

سالانه 500 هزار نفر در کشور تحت آموزش های قرآنی قرار می گیرند

این مسئول با بیان اینکه سالانه 500 هزار نفر در کشور تحت آموزش های قرآنی قرار می گیرند افزود: 70 درصد از این آموزش ها عمومی در پایه و مابقی تخصصی است.

قره شیخ لو گفت: همچنین در قالب برنامه های تبلیغی و ترویجی سالانه یک میلیون نفر تحت آموزش های لازم قرار می گیرند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور 15 و 16 تیرماه سالجاری در راس هئیتی از مسئولان قرآنی این مرکز به استان آذربایجان غربی سفر کرده است.

نشست با مدیرکل و معاونین فرهنگی و اداری مالی اداره کل تبلیغات اسلامی، نشست با مدیران و کارشناسان قرآنی دفاتر تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی، جلسه با مدیران موسسات قرآنی از اهم برنامه های سفر دو روزه مسئول دارالقرآن کریم کشور به ارومیه است.

افتتاح مرکز قرآنی هدی الناس، بازدید از مراکز قرآنی یس و خیرالنسا، جلسه در صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی، نشست با اصحاب مطبوعات و رسانه ها از دیگر برنامه های سفر قره شیخلو به ارومیه است.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور 16 تیرماه سالجاری در خاتمه سفر دو روزه با استاندار آذربایجانغربی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه و مسئولان اتحادیه های قرآنی دیدار می کند.