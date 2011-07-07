افزایش مخاطبان سینمای دینی/ انتشار دعای ویژه المپیک

استعفای اسقف آمریکایی برای سرپوش گذاشتن روی رسواییهای اخلاقی

پاپ بندیکت شانزدهم با استعفای یک اسقف آمریکایی متهم به فراری دادن کشیش کودک آزار به مکزیک بوده موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان با استعفای دنیل والش از منطقه اسقفی سانتا روزا در کالیفرنیا براساس یک ماده در قانون کلیسایی که به یک علت بزرگ استناد می کند موافقت کرد.

علت بزرگ استعفای این اسقف ناکامی این اسقف در ارائه گزارش یک کشیش کودک آزار به پلیس بوده که پیشتر از خدمت معلق شده بود.

این درحالی است که بیانیه واتیکان هیچ اشاره ای به علت پذیرش این استعفا از سوی پاپ نکرده است اما گفته شده وی براساس ماده 401 بند 2 از قانون کلیسا استعفا کرده است.

در این قانون آمده است هرگاه اسقفی نتوانست وظایف خود را به علت بیماری یا یک علت بزرگ دیگر به درستی انجام دهد صادقانه از وی درخواست می شود که استعفای خود از خدمت را ارائه کند.

جنجال برسر این اسقف به سال 2006 باز می گردد وقتی که کشیش خاویر اچوا نزد وی اعتراف کرد که پسرهای جوان را مورد آزار جنسی قرار داده است.

این درحالی است که تا چهار روز پس از آن که کشیش اچوا به مکزیک فرار کرده بود پلیس در جریان امر قرار نگرفت.

به دنبال یک پرونده مدنی این منطقه اسقفی مجبور شد 5 میلیون دلار به عنوان غرامت به سه قربانی بپردازد که 20 هزار دلار آن از صندوق شخصی اسقف والش پرداخت شده است.

از اوایل سال 2010، کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورهای اروپایی با روند فاش سازی پرونده سوء استفاده کشیشها از صدها کودک رو به رو شد که این رسوایی با شکایتهایی مبنی بر عدم رسیدگی درست به پرونده‌ها و گاهی سرپوش‌گذاری روی برخی پرونده‌ها همراه بود.

فاش شدن این پرونده‌ها در بلژیک، ایرلند، آلمان و ایالات متحده و سرپوش گذاشتن مقامات کلیسا روی این پرونده طی سالیان متمادی، کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران خود طی چند دهه اخیر فرو برد.

واتیکان بوسیله وب‌سایت با سوء استفاده از کودکان مقابله می‌کند!

واتیکان برای مقابله با سوء استفاده از کودکان توسط کشیشهای کاتولیک بعنوان یک بحران جهانی برای این کلیسا یک وب سایت اینترنتی راه‌اندازی می‌کند تا شخصیتهای دینی سراسر دنیا بتوانند اطلاعاتی را به منظور ریشه کن کردن این مشکل به اشتراک بگذارند.

هانس زولنر کشیش کاتولیک و روانشناش آلمانی از دانشگاه گریگورین واتیکان طراح این ابتکار عمل بوده است و طی گفتگو با خبرگزاری فرانسه ضرورت تغییرات بنیادین در چگونگی رویکرد کلیسا به مسئله سوء استفاده از کودکان را مورد تأکید قرار داد.

زولنر عضو فرقه عیسویان که در کلیسا به عنوان یک متفکر درنظر گرفته می شود گفت: اسقفها باید به قربانیان اولویت بدهند. افرادی که در منطقه اسقفی کار می کنند باید یادبگیرند به حرفهای قربانیان گوش دهند و شکایتهای آنها را جدی تلقی کنند.

دانشگاه زولنر قرار است در ماه فوریه آینده ( بهمن ماه) همایشی با حضور مقامات رسمی مناطق اسقفی و نمایندگان کاتولیکها برگزار کند که طی آن یک مرکز یادگیری الکترونیکی راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی این مرکز می تواند گامی در یک راه سخت و دردناک باشد اما در کنار آن آخرین تحقیقات درباره سوء استفاده از کودکان و قوانین کلیسا قرار می گیرد و این امکان را برای کلیساها در کشورهای مختلف فراهم می کند تا نظرات و دیدگاه های خود را با یکدیگر به اشتراک بگذارند.

این پروژه که قرار است دست کم سه سال به طول بینجامد به پنج زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی راه اندازی می شود.

براساس اظهارات زولنر این فرآیند آرام و پیچیده است چرا که قوانین کشورهای مختلف در رابطه با این مسئله متغیر است بنابراین رسیدگی به آن نیازمند همکاریهای بین المللی است و از آنجا که حساسیت عمومی نسبت به این مسئله افزایش یافته مسئله همکاریهای بین المللی قابل حل است.

از اوایل سال 2010، کلیسای کاتولیک در بسیاری از کشورهای اروپایی با روند فاش سازی پرونده سوء استفاده کشیشها از صدها کودک رو به رو شد که این رسوایی با شکایتهایی مبنی بر عدم رسیدگی درست به پرونده‌ها و گاهی سرپوش‌گذاری روی برخی پرونده‌ها همراه بود.

فاش شدن این پرونده‌ها در بلژیک، ایرلند، آلمان و ایالات متحده و سرپوش گذاشتن مقامات کلیسا روی این پرونده طی سالیان متمادی، کلیسای کاتولیک را به وخیم‌ترین بحران خود طی چند دهه اخیر فرو برد.

کلیسای انگلیکن دعای ویژه المپیک منتشر کرد

کلیسای انگلیکن انگلستان برای پیروان کلیسایی خود که برای رقابتهای المپیک 2012 آماده می‌شوند دعای ویژه‌ای فراهم کرده و آن را دردسترس انگلیکنها قر‌ار داده است.

در دعای المپیکی که کلیسای انگلیکن انگلستان برای ورزشکاران آماده کرده از خداوند خواسته با ورزشکاران باشد، از هواداران و خانواده های آنها حمایت کند.

درحالی که 400 روز تا آغاز این رقابتها باقی مانده کلیسای انگلیکن این دعا را منتشر کرده است.

بسیاری از 16000 کلیسای انگلیکن در انگلستان اعلام کرده اند که درنظر دارند مراسم و رویدادهایی را همزمان با برگزاری رقابتهای المپیک برگزار کنند. به ظوی که کلیسای سنت بارناباس اعلام کرده مراسم افتتاحیه را با یک صفحه نمایش بزرگ برای علاقمندان نمایش می دهد.

منطقه اسقفی آسفورد نیز کشیشی را برای رقابتهای المپیک تعیین کرده و وب سایتی را به این منظور اختصاص داده است.

نیایش کلیسای انگلیکن انگلستان برای رقابتهای المپیک 2012 که در لندن برگزار می شود از سوی کریستوفر وودز مسئول توسعه نیایش ملی کلیسای انگلیکن تدوین شده است.

علاقه عمومی به فیلمهای دینی افزایش یافته است

تهیه کنندگان فیلمهای دینی از استودیوهای هالیوودی خواستند به فیلمهایی که اعتقادات مردم را بیشتر منعکس می کند توجه بیشتری داشته باشند چرا که اقبال مخاطب به این فیلمها افزایش یافته است.

موفقیت بزرگ فیلم "مصائب مسیح" ساخته مل گیبسون در سال 2004 صنعت فیلم سازی هالیوود را با فروش 611 میلیون دلار در سراسر جهان شگفت زده کرد و به پرفروش ترین فیلم غیر انگلیسی زبان تمام تاریخ سینما تبدیل شد.

طرفداران چنین فیلمهایی در سالهای اخیر به فیلمهایی چون ضد حریق ساخته سال 2008 و پرش از روی جارو (2011) و موج سوار روح (2011) روی آورده اند.

فیلم "ضد حریق" داستان زوجی را روایت می کند که می خواند زندگی مشترک خود را حفظ کنند. این فیلم با بودجه 500 هزار دلار ساخته شد و در فروش خود در گیشه آمریکا 34 میلیون دلار به دست آورد.

فیلم "پرش از روی جارو" بر مفهوم بخشایش تمرکز کرده و تلاشهای دو خانواده را برای یکی شدن به رغم تفاوتهای خود نشان می دهد. این فیلم با بودجه 6 میلیون دلاری ساخته شد و در گیشه به 37 میلیون دلار فروش دست یافت.

فیلم "موج سوار روح" نیز با صرف 18 میلیون ساخته شد و در اکران خود که از ماه آوریل بوده است تا کنون به 42 میلیون دلار دست یافته است.

طرفداران فیلمهای دینی اظهار می دارند که آمارها و ارقام نشان می دهد مردم به فیلمهایی روی می آورند که اعتقادات آنها را نشان می دهد و انتظار ندارند این فیلمها کاهش یافته و یا کمتر ساخته شوند.

مجموعه قوانین تبشیر کلیساهای مسیحی تصویب شد!

ائتلافی از کلیساهای بزرگ مسیحی از جمله واتیکان در اقدامات جدید تبلیغی و تبشیری خود اقدام به انتشار مجموعه قوانینی برای تبلیغات دینی کرده که طی آن کاهش رویکردهای خصومت آمیز نسبت به اسلام و سایر ادیان مورد تأکید قرار گرفته است.

کلیساهای مسیحی از سال 2005 تا کنون درباره این قوانین 5 صفحه ای به بحث و رایزنی پرداخته اند و در نهایت در ژنو در نشست خبری شورای جهانی کلیساها که با حضور یک اسقف کاتولیک و ائتلاف مسیحیان انجیلی تشکیل شد رونمایی شد.

در این مجموعه قوانین حق مبلغان و میسیونرهای مسیحی برای تبلیغ و ترویج اعتقادات مورد تأکید قرار گرفته اما از آنها خواسته شده از شیوه های غیر مناسب اجرای این امر و متوسل شدن به فریب و ابزارهای اجباری دور کنند.

گفته شده است این مجموعه قوانین با عنوان "شاهد مسیحی در جهانی با ادیان بسیار: توصیه های رفتاری" تنش درحال رشد میان برخی جوامع محلی کوچک و اکثریت پیروان سایر ادیان به ویژه کشورهای اسلامی را هدف گرفته و به وضوح هدف این مبلغان را برای تبلیغ میان مسلمانان، هندوها، بودائیان تبیین کرده است.

به گزارش مهر، یکی خطرناک ترین پدیده هایی که مسلمانان با آن روبه رو هستند، تبشیر (تبلیغ مسیحیت و فراخوانی به دین مسیح) است. تاریخ، حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورهای اسلامی، با تبشیر و تبلیغات مسیحیت تبدیل به کشورهای مسیحی رهنمون شده و هویت اسلامی خود را گم کرده اند و مسلمانان باقی مانده گرفتار پتک تبشیر داخل از یک سو و سندان توطئه های خارجی از سوی دیگر شده اند، فیلیپین نمونه بارز این امر که است که در آغاز، عبارت از مجموعه مملکت های اسلامی بود و مسیحیان تنها اقلیتی را تشکیل می دادند، ولی اکنون کشوری مسیحی است که اکثریت شهروندان آن مسیحی هستند.

برخی راه های خطرناکی که از طریق آن ها حرکت تبلیغی مسیحیت، تلاشهای خود را در پیش گرفته و متأسفانه حکایت از ناکامی طرح های اسلامی در رویارویی با این یورشها دارد عبارت است از بهره گیری از اصول اسلامی در تبشیر، استدلال مبلغان تبشیری به قرآن کریم، پنهان شدن با نام های اسلامی در این رویکرد، ایجاد شک و تردید در آیات قرآنی، بهره گیری از ارسال کتاب و اعطای جایزه و دعوت به بازدید و دیدارهای حضوری.

رویکردهای خودخواهانه عده‌ای به گرسنگی بسیاری از کودکان منتهی شده است

پاپ بندیکت شانزدهم دیروز جمعه 10 تیرماه در دیدار با رئیس سازمان کشاورزی و غذای سازمان ملل متحد در واتیکان خواستار اقدام علیه احتکار در بازار کالاها شد و گرسنگی را ناشی از رویکردهای خودخواهانه عده‌ای دانست.

پاپ بندیکت شانزدهم در این دیدار گفت: غذا به وسیله ای برای احتکار تبدیل شده و عملکرد یک بازار اقتصادی آن هم بدون قوانین روشن و کمترین اصول اخلاقی مرتبط شده که تنها هدف آن به دست آوردن سود است.

وی تأکید کرد: غذا بخشی از حقوق بنیادین بشر برای زندگی است، تضمین آن به معنای عمل کردن مستقیم و بدون تأخیر برعوامل در بخش کشاورزی است که مکانیسم تولید توزیع و بازار بین المللی را دربر دارد.

قیمت غذا در سالهای اخیر به نحو قابل توجهی افزایش یافته که این امر در بسیاری از کشورها به تنشهای اجتماعی و افزایش نرخ گرسنگی منتهی شده است.

بندیکت از خوزه گرازیانو دی سیلوا از کشیشان سابق برزیل که از اول ژانویه امسال مسئولیت سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل را برعهده گرفته خواست به انتظار یافتن راه حلهای کاربردی برای آنهایی که از گرسنگی و سوء تغذیه رنج می برند پاسخ دهد.

رهبر کاتولیکها اظهار داشت که کودکان گرسنه محکوم به مرگهای زودرس هستند و رشد فیزیکی و روانی آنها دچار تعویق می شود و به انواع سوء استفاده ها برای به دست آوردن حداقل غذا تن می دهند. گرسنگی در نتیجه رویکرد خودخواهانه برخی انسانها است که ریشه در اقدامات اجتماعی، اقتصادی و شرایط بازار دارد.



30 هزار بریتانیایی در نگارش انجیل دستنویس مشارکت کردند

30 هزار نفر از مردم بریتانیا و ایرلند شمالی طی 12 ماه آینده اقدام به دستنویس کردن انجیل کرده و نسخه نهایی آن را این هفته به کنفرانس متودیستها در ساوتپورت ارائه کردند.

کلیسای متودیست به عنوان بخشی از برنامه های چهارصدمین سالگرد نگارش انجیل شاه جیمز از داوطلبان برای نوشتن جملاتی از عهد قدیم و جدید دعوت شد.

بدنبال فراخوان کلیسای متودیست در همایش سال گذشته خود، داوطلبان از مدارس، کالجها، کتابخانه ها، خانه های سالمندان، مراکز خرید، فرودگاه ها برای نوشتن انجیل مشارکت کردند.

لیونل ازبورن رئیس کنفرانس متودیستها اظهار داشت : انجیل دست نویس یک موفقیت بزرگ است که موجب شده مردم با متن کتاب مقدس بیشتر عجین شده و شاید موجب شده که آنها به واقع فکر کنند مفهوم جملاتی را که می نویسند چیست. برای بسیاری از داوطلبان این پروژه تجربه ای غنی و ژرف بوده است.

قرار است این انجیل دستنویس به 31 جلد تبدیل و در سراسر بریتانیا به نمایش گذاشته شود همچنین اعلام شده نسخه آنلاین آن در وب سایت کلیسای متودیست به نمایش گذاشته می شود. آیه های این انجیل دستنویس به زبانهای انگلیسی، چینی، ولزی و بریل نوشته شده است.

کلیسای متودیست یکی از بزرگترین فرقه های مسیحی در بریتانیا است که اعضای آن به 241 هزار نفر می رسد. این فرقه مسیحی 5 هزار و 237 کلیسا در سراسر بریتانیا دارد و با 70 میلیون متودیست سراسر جهان در ارتباط است.

اسنادی از آرشیو محرمانه واتیکان به نمایش گذاشته می‌شود

واتیکان درنظر دارد به مناسبت چهارصدمین سال تأسیس آرشیو محرمانه خود برخی اسناد آن را اواخر امسال به نمایش عمومی بگذارد.

نمایشگاه " آرشیو محرمانه واتیکان فاش شد" اسنادی مرتبط با قرنهای مختلف را دربرگرفته است و طی ماه های فوریه تا سپتامبر ( بهمن 90 تا شهریور 91) در موزه کاپیتولین شهر رم به نمایش گذاشته می شوند.

تاریخ اسناد موجود در آشیو واتیکان به 1000 سال قبل باز می گردد. انتظار می رود این نمایشگاه اسنادی از محاکمه گالیله به جرم ارتداد در قرن هفدهم و درخواست هنری هشتم برای طلاق از کاترین که به پاپ کلمنت هفتم در سال 1530 ارسال شد نیز باشد.

درخواست پارلمان انگلستان از پاپ کلمنت هفتم یک سند نوشته شده روی کاغذ پوستی با مهرهای مومی قرمز رنگ است که توسط 80 لرد انگلیسی، کاردینال و اسقف به پاپ ارسال شد اما در نهایت این مناقشه حل نشد و به شکاف دینی و در نهایت تأسیس کلیسای انگلستان منتهی شد.

یکی از اسنادی که بسیاری از محققان انتظار دارند آن را در این نمایشگاه ببینند نامه ای است که در سال 1887 به زبان آنگولایی قبیله اجیبوو از سرخپوستان اونتاریو در کانادا به پاپ لئو سیزدهم نوشته شده است.

واتیکان در سالهای اخیر رویکرد متفاوتی نسبت به آرشیو محرمانه خود گرفته تا با کتابهایی چون " فرشتگان و شیاطین" و " رمز داوینچی" مقابله کند. سال گذشته حتی کتاب رسمی درباره این آرشیو منتشر شد.