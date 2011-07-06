اشتغال باید به صورت علمی و دقیق ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله بازیار بعدازظهر چهارشنبه در پنجمین کارگروه منطقه ای اشتغال بهزیستی کشور که با حضور معاونین و کارشناسان اشتغال بهزیستی استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی در بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: بحث اشتغال، بحث پیچیده ای است که اگر در جامعه به آن توجه نشود و آن را حلاجی نکنیم، معضلات و آسیبهای زیادی به ما می رسد به همین دلیل اشتغال را باید به صورت علمی و دقیق بررسی کنیم.

بازیار اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد می توان برای تعداد زیادی از افراد جامعه به خصوص جامعه هدف بهزیستی ایجاد اشتغال کرد ولی ما از این ظرفیتها استفاده نمی کنیم زیرا با کمترین توجه به آن پرداخته ایم.

وی تصریح کرد: ما در بهزیستی هرمزگان سه مقوله را دنبال کرده ایم تا بتوانیم به جامعه هدف کمک کنیم که یکی از این مقوله ها، بحثهای علمی، تحقیقاتی و پژوهشی است که از طریق مراکز علمی به جامعه هدف کمک کنیم.

بازیار یادآور شد: ما باید به مرحله ای برسیم که بتوانیم جامعه هدف را توانمند کنیم و سالانه 10درصد از جامعه هدف را از زیر پوشش خارج کنیم که این آمار هر ساله باید رشد داشته باشد در این صورت ما موفق هستیم.

وی با اشاره به اینکه توانمند کردن جامعه هدف، یکی از اساسی ترین اهداف بهزیستی است، گفت: ایجاد اشتغال یکی از راه های توانمند کردن جامعه هدف می باشد.

بازیار با اشاره به وجود آسیبهای اجتماعی در جامعه خاطرنشان کرد: وقتی صحبت از آسیبهای اجتماعی به میان می آید همه نگاه ها به سوی بهزیستی باز می گردد اما تاکنون به این اندیشیده ایم که عوامل بوجود آورنده آسیبهای اجتماعی چیست.

مدیر کل بهزیستی هرمزگان افزود: عواملی که می تواند آسیبهای اجتماعی را بوجود آورد، مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... است که وقتی این آسیبها با هم جمع شود می تواند آسیبهای اجتماعی را به وجود بیاورد که در این زمینه باید آگاه سازی انجام شود.

وی اضافه کرد: به همین دلیل بهزیستی هرمزگان موضوع اقتصادی جامعه هدف را دنبال می کند از جمله کارها می توان به ایجاد مرکز بورس توانبخشی اشاره کرد که می توان با راه اندازی آن به مجموعه بهزیستی در سراسر کشور کمک کرد.

بازیار تاکید کرد: برای اینکه برای مددجویان ایجاد اشتغال کنیم، باید شغل را تعریف کنیم و این نباشد که افراد را استخدام کنیم و ماهیانه حقوقی را به او بپردازیم بلکه مددجو را با شغل درگیر کنیم و با شغل، او را مشغول کنیم زیرا با این کار، مددجویان در خانه نیستند و مشکلاتی که برای خانواده بوجود می آوردند کاهش می یابد و فکر آنها بازتر خواهد شد.

وی اظهار داشت: بارها اعلام کرده ام که کار در بهزیستی توفیق الهی است و اگر توفیق نداشته باشیم نمی توانیم به آن وارد شویم، پس از این فرصت و توفیقی که نصیب ما شده در راه رضای خدا و خدمت به جامعه و نظام تلاش کنیم.