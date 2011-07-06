به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری اظهار داشت: برای اولین بار در استان چهار محال و بختیاری این پکیج راه اندازی شده وبا نوع هوادهی گسترده شامل سیستم بیولوژیکی با رشد معلق، کلرزنی وهضم لجن و مخزن جمع آوری پساب تصفیه شده است.
وی افزود: این تصفیه کننده سطح سفره آب زیرزمینی را افزایش می دهد ودارای استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست است و می تواند برای آبیاری فضای سبز بکار رفته یا به منابع پذیرنده تخلیه شود.
معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با اشاره چگو نگی عملکرد دستگاه بیان داشت: جریان فاضلاب در ابتدای ورود از آشغالگیر عبور می کند و سپس به تانک هوادهی فرستاده می شود و پس از حذف قسمت اعظم BOD به مخزن تهنشینی هدایت شده وپساب خروجی از واحد ته نشینی به واحد کلرزنی می رود.
وی تصریح کرد: خروجی واحد کلر زنی از استاندارهای سازمان حفاظت محیط زیست برخوردار است ولجن واحد ته نشینی به واحدهضم لجن هدایت می شود ونیاز به تخلیه هر روزه لجن نیست.
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