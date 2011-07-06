دفتر دستگاه های اجرایی کرمانشاه در شهرستانها و بخش ها دایر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث کلانتری در جلسه شورای اداری شهرستان جوانرود که با حضور نماینده مردم پاوه و اورامانات در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه و فرماندار جوانرود و دیگر مدیران دستگاههای اجرایی استان در بخش کلاشی برگزار شد، اظهار داشت: جهاد اقتصادی، جهاد همه جانبه در راه توسعه و تعالی کشور است و همه باید در این راستا جهاد گونه تلاش کنند.

وی تأکید کرد: نام گذاری این سال به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری بسیار هوشمندانه و مدبرانه صورت گرفته که استراتژی ما مسئولین را در سال 1390 برای هر اقدامی که توسعه و پیشرفت کشور را در پی داشته باشد،میسر می سازد.

کلانتری در این جلسه بیان داشت: امروزه دشمنان نظام با تحریم های اقتصادی خود بر علیه ایران به دنبال ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند ولی خوشبختانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با توکل به خداوند متعال توانسته است روز به روز پله های ترقی و پیشرفت را طی کند و همواره در این راه به موفقیت های چشمگیری نیز برسد.

معاون استاندارکرمانشاه ادامه داد: خوشبختانه کشور ایران دارای پتانسیل ها و ظرفیت های خاصی است که جهت تقویت و به ثمر رسیدن این موقعیت ها باید توان و تلاش مضاعف داشته باشیم.

وی با تأکید بر مدیریت کردن منابع ملی در جامعه اظهار داشت: جامعه ایی که به سمت مصرف گرایی پیش برود مسلماً جامعه ایی نخواهد بود که به توسعه و پیشرفت اقتصادی برسد و باید با مدیریت منابع برای نسل های آینده برنامه ریزی کنیم.

کلانتری در ادامه با اشاره به دلاورمردی های مردم غیور منطقه اورامانات در دفاع از مرز و بوم ایران اسلامی،گفت: تاریخ هیچگاه ایثارگری ها و جانفشانی های غیور مردان کرد را در مبارزه با عناصر ضد انقلاب فراموش نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه فرماندار و دیگر مسئولین شهرستانی و استانی به ارائه راهکارها و پیشنهادات خود در خصوص مسائل مختلف پرداختند که در نهایت 20 مصوبه فرهنگی،اجتماعی،عمرانی در راستای توسعه و آبادانی بخش کلاشی به تصویب رسید.

معاون استاندار کرمانشاه قبل از تشکیل جلسه شورای اداری با حضور در محل احداث سد ساروخان بر شروع هر چه سریعتر عملیات اجرایی این سد که در سفر دور سوم کلنگ زنی شد، تأکید کرد.

همچنین در ادامه این برنامه کلنگ احداث ساختمان بخشداری کلاشی به مساحت دو هزار متر مربع و ساختمان دهیاری شروینه توسط مهندس کلانتری و دیگر مسئولان به زمین زده شد.

جلسه شورای اداری شهرستان جوانرود که با محوریت موضوع رسیدگی به مسائل و مشکلات بخش کلاشی در محل مسجد جامع این بخش در حالی برگزار شد که برای اولین بار مردم بومی این بخش نیز در جلسه حضور داشتند.