استانداردهای دوگانه غرب قابل پذیرش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی روز چهارشنبه در همایش شهدای حمله به هواپیمای مسافربری ایران که در سازمان فرهگن و ارتباطات اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه بر خود تکلیف می دانیم که هر ساله یاد شهدای پرواز 655 را گرامی بداریم، افزود: در این راستا باید این سئوال را مطرح کرد که چرا بعد از گذشت 23 سال از این واقعه هنوز گرد هم می آییم و یاد شهدای پرواز 655 را گرامی می داریم.

وی با بیان اینکه علاوه بر ایران کشور ژاپن نیز یاد فاجعه هیروشیما را گرامی می دارد، گفت: بر این اساس باید هر ساله یاد شهدای پرواز 655 را گرامی بداریم تا بار دیگر شاهد این فاجعه تلخ و غم انگیز در داخل کشور نباشیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افزود: اگر علاوه بر ایران هواپیمای ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار می گرفت باز شاهد سکوت مجامع بین المللی بودیم.

خرمشاد این سئوال را مطرح کرد که اگر این اتفاق برای کشور آمریکا می افتاد، مجامع بین المللی چه واکنشی را صورت می دادند.

وی گفت: سئوالات متعددی در این زمینه مطرح می شود اما بنده پاسخ سئوالات را به شما واگذار می کنم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه به استانداردهای دوگانه غرب اشاره کرد و افزود: برخی از افراد سیاستی را مبنی بر تقسیم بندی بشر به بشر غربی و بشر غیر آمریکایی مطرح می کنند و بر این باورند که بشر غربی از حقوق بیشتری برخوردار است، در صورتی که این طور نیست و همه ابناء بشر قابل احترامند و باید از حقوق آنها دفاع کرد.

خرمشاد اذعان داشت: هدف از برگزاری همایش شهدای هواپیمایی مسافربری ایران این است تا زنگ خطری که از سوی کشورهای غربی به صدا درآمده است، جدی بگیریم و تاکید کنیم که شهدای پرواز 655 از بین ما رفته اند اما باید مانع تکرار این جنایت ها باشیم.

وی همچنین به حمایت آمریکا از شاه ایران پرداخت و افزود: آمریکا در زمان رژیم پهلوی همواره از شاه حمایت می کرد و حمایت های خود را تا دقیقه 90 از او ادامه داد. از این رو کشورهای غربی به ویژه آمریکا بر این باورند که فقط آنها می توانند از حقوق دیگران دفاع کنند و کشورهای دیگر نمی توانند از این حقوق استفاده کنند.