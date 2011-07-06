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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عدم افراط در رفع اختلاط دانشگاهها/ دختران در کلاسهای جدا راحت ترند

عدم افراط در رفع اختلاط دانشگاهها/ دختران در کلاسهای جدا راحت ترند

یک عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: طرح جداسازی کلاسها برای راحتی خود دانشجویان دختر است زیرا آنان دوست دارند در کلاسهایی که همجنسان خود در آن تحصیل می کنند، شرکت داشته باشند.

پرویز مصلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، تاکید کرد: عدم اختلاط در دانشگاهها خوب است به شرطی که در این زمینه افراط صورت نگیرد زیرا برنامه ریزی برای عدم اختلاط در دانشگاهها آنقدر ظریف است که اگر حواسمان نباشد ممکن است حتی به این کار ضربه بزرگی هم بزند.

به گفته مصلی نژاد می توان با فرهنگ سازی و ایجاد محیط های مناسب فرهنگی در دانشگاهها کاری کرد که از این افراط گری جلوگیری به عمل آید.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فضای کنونی دانشگاهها فضای سالمی نیست، اضافه کرد: ما واقفیم فضای کنونی دانشگاهها فضای سالمی نیست و برخی دانشجویان که عده آنها کم نیست سعی دارند جو دانشگاهها را از لحاظ فرهنگی آشفته کنند.

وی همچنین با اشاره به محیط فرهنگی دانشگاهها، گفت: ما خودمان در دانشگاههای مختلف کشور زیاد رفت و آمد کردیم و شاهد افراط گری این دانشجویان در دانشگاهها هستیم.

مصلی نژاد افزود: حتی همان عده از دانشجویان هم که سالم هستند به گوشه ای رفته و به چشم نمی آیند و آن دسته از دانشجویان که افراط گری می کنند در جمع حاضر می شوند و فضای دانشگاهها را ناسالم کرده اند.

مدیر گروه زبان دانشکده خبر، تاکید کرد: واقعیت این است که می توان فرهنگ سازی کرد اما باز هم باید مراقب بود تا این فرهنگ سازی نه تنها جو دانشگاهها را سالم تر کند بلکه منجر به ایجاد فضای افراطی هم نشود.

کد مطلب 1353083

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