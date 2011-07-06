مسئولان در رسیدگی به امور جزئی مردم غفلت نکنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در دومین جلسه شورای اداری استان مرکزی گفت: مردم ولی نعمتان نظام جمهوری اسلامی هستند و باید در رسیدگی به امور آنها دقت و توجه لازم را صورت داد.

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر توجه و دقت مسئولان دستگاههای اجرایی بر نحوه رسیدگی به امور مردم حتی امور جزئی بیان داشت: حل مشکلات جزئی مردم بستر لازم برای رفع مشکلات بزرگتر را فراهم کنند.

وی ادامه داد: مدیران دستگاههای اجرایی باید با بازنگری برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در سال گذشته، بروزسانی سند توسعه استان، توجه به اصل صرفه جویی بستر رشد و توسعه استان در سال جاری را فراهم نمایند.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ استفاده از دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی گفت: استفاده از خدمات دولت الکترونیک از الزامات است همه مدیران دستگاههای اجرایی موظف به رعایت این الزام هستند.

پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری، تسریع در اجرای احکام برنامه پنجم توسعه و پیاده کردن الگوی اسلامی ایرانی در توسعه استان از دیگر توصیه های استاندار مرکزی به مدیران دستگاههای اجرایی استان در دومین جلسه شورای اداری استان مرکزی بود.

در این جلسه از مسئولین دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی به لحاظ کسب عنوان برتر کشور برای پنجمین سال متوالی، معاونت برنامه ریزی و آمار استانداری مرکزی به لحاظ کسب عنوان نخست کشور در حوزه آمار استانداریها، کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به لحاظ کسب عنوان نخست در کشور، دفتر منابع انسانی استاندار مرکزی به لحاظ کسب عنوان نخست در بین دفاتر منابع انسانی استانداریهای کشور، شورای فنی استانداری مرکزی به لحاظ کسب عنوان نخست کشوری و معاونت توسعه استان مرکزی به لحاظ کسب رتبه عالی در کشور واحدهای مختلف استانداری مرکزی با اهداء تقدیر شد.