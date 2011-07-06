بصیرت مهمترین ویژگی جانبازان و ایثارگران است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال صفری در مراسم تجلیل از جانبازان شهرستان روانسر اظهار داشت: جانبازان مظهر سربلندی و عظمت ایران و سند حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران هستند و امروز جانبازان همچنان در حال پاسداری و حمایت از پرچمی هستند که در گذشته به پشتیبانی انقلاب برافراشتهاند.
وی با اشاره به ارزشهای بهدست آمده با رشادتها و ایثارگریهای ملت ایران تاکید کرد: جوانان ما امروز نیاز به الگوی شایسته و برتری دارند که ائمهاطهار(ع)، امام راحل، مقام معظم رهبری و شهدا بهترین نمونه این الگو هستند.
انجام فعالیتهای فرهنگی برای بسط و گسترش آثار ارزشمند و فاخر شهدا ضروری است
امام جمعه روانسر نیز در این مراسم گفت: کار ارزشمند خانواده های شاهد و ایثارگر حفظ حریم ولایت است و عزیزان شاهد و ایثارگر در طول هشت سال دفاع مقدس فداکاریهای زیادی برای انقلاب اسلامی و حفظ نظام انجام داده اند که باید قدردان صبر و مقاومت آنان باشیم.
ملا عبدالله غفوری با بیان اینکه امروز با ایثار و فداکاری شهدا و جانبازان ایران اسلامی در جهان سربلند است افزود: وظیفه ماست در تمامی ایام سال از خانواده های شاهد و ایثارگر تقدیر کنیم.
امام جمعه روانسر انجام فعالیتهای فرهنگی برای بسط و گسترش آثار ارزشمند و فاخر شهدا را ضروری دانست.
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