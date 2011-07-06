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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

مولوی در گفتگو با مهر:

تعریض محور تهران - قم دسترسی به استانهای جنوبی را تسهیل می کند

تعریض محور تهران - قم دسترسی به استانهای جنوبی را تسهیل می کند

شهرری – خبرگزاری مهر: مدیر واحد عمران شهرداری باقرشهر اظهار داشت: تعریض محور اصلی تهران - قم، دسترسی به استانهای جنوبی کشور را تسهیل می کند.

امیرمحسن مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعریض محور تهران - قم در حال انجام است، افزود: این محور از خطوط ارتباطی بسیار مهم و شاهراه اتصال تهران به استان‌های جنوبی کشور است که با توجه به همجواری با حرم مطهر امام راحل و گلزار شهدا در بهشت زهرا(س) روزانه شاهد عبور و مرور بسیاری از شهروندان و زائران است.

وی گفت: تعریض محور اصلی تهران - قم با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال در راستای بهبود عبور و مرور شهری و ایجاد باندهای کندرو در حال انجام عملیات است.

این مسئول با اشاره به احداث باندهای کندرو در ضلع‌های غربی و شرقی محور تهران قم(بلوار غدیر) بیان کرد: این طرح بر اساس طرح 76 متری مصوب اداره کل راه و ترابری استان تهران است که شهرداری از خردادماه سالجاری عملیات عمرانی آن را آغاز و اقدام به عملیات خاک ‌برداری، زیرسازی، جدول‌ گذاری و آسفالت کرده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح فضای سبز مناسبی نیز در نظر گرفته شده است.

مولوی یادآور شد: جابجایی تأسیسات زیرزمینی و هوایی مانند کابل‌های مخابراتی و فیبر نوری و خطوط لوله و آب از جمله معضلات اجرای این طرح است که با هماهنگی و همکاری ادارات و نهادهای اجرایی در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: تعریض محور تهران -‌ قم مستلزم عقب نشینی املاک واقع در طرح تعریض است و شهرداری باقرشهر از تمام مالکان درخواست کرده تا نسبت به عقب ‌نشینی ملک خود در اسرع وقت اقدام کنند.

کد مطلب 1353114

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