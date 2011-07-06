کمسیون مبارزه با قاچاق کالای استان مرکزی در کشور اول شد

شهرام بیدل با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آمار کشفیات گمرکی کالای قاچاق استان مرکزی در سال گذشته بالغ بر 57 میلیارد ریال بوده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 44 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال نیز بالغ بر 21 میلیارد ریال کالای قاچاق در گمرکات استان مرکزی کشف و ضبط شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 263 درصد رشد داشته است.

دبیر کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی گفت: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در سطح کشور استاندار استان مرکزی به عنوان رئیس کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی رتبه نخست کشور در بین رؤسای کمسیونهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشو و دبیر کمسون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی رتبه برتر را در بین دبیران این کمسیون از آن خود کرده و لوح تقدیری به همین بهانه از سوی رئیس جمهور به استاندار مرکزی تقدیم شد.

وی ادامه داد: منسوجات، چای، فرآورده های دارویی و لوازم آرایشی و بهداشتی عمده کالاهای قاچاق مکشوفه در گمرکات استان مرکزی را شامل می شوند.