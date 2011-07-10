غفلت از دانش آموزان راهنمایی به بهای یک نوبته شدن مدارس ابتدایی

به گزارش خبرنگار مهر، اواخر سال 1389 وزیر آموزش و پرورش بدنبال اجرای طرح تعطیلی مدارس ابتدایی در روزهای پنجشنبه و افزایش ساعتهای درسی در روزهای دیگر با پرسش خبرنگاران درباره آینده مدارس دو نوبته مقطع ابتدایی مواجه شد؟ در واقع مشکل از اینجا نشات می گرفت که با افزایش 45 دقیقه ای ساعتهای درسی دانش آموزان از روزهای شنبه تا چهارشنبه، ساعات درسی بسیاری از مدارس نوبت بعد از ظهر تا یک ساعت بعد از غروب آفتاب به طول می انجامید و مشکلاتی را در زمینه رفت و آمد دانش آموزان ایجاد می کرد، مشکلاتی که پیش از این زکریا یازرلو، رئیس سابق آموزش و پرورش شهر تهران به موجب آن مانع از طرح تغییر ساعات مدارس برای جلوگیری از کاهش بار ترافیک شهر تهران شده و طرح شورای عالی ترافیک را به شدت رد کرده بود.

اما وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به پرسش خبرنگاران از یک نوبته شدن تمام مدارس ابتدایی دو نوبته در سال تحصیلی 1390 خبر داد و گفت: هم اکنون حدود 10 تا 15 درصد مدارس ابتدایی کشور دونوبته هستند که تلاش می کنیم تا سال تحصیلی آینده تعداد آنها را کاهش دهیم".

شهر تهران دارای بیشترین مدارس دو نوبته

در ابتدای سال 1390 وزارت آموزش و پرورش به تمام مدیران ادارات آموزش و پرورش ابلاغ کرد که همه مدارس دو نوبته ابتدایی باید یک نوبته شوند و همین بخشنامه موجب شد تمام مدیران ادارات کل اقدامات لازم را در این زمینه آغاز کنند.

به دنبال آن، برخی از روسای مناطق به خصوص در شهرهای بزرگی همچون تهران که زمینه ساخت و ساز مدرسه نیز در آن کم است، مجبور به تغییر نوبت ساعات مدارس راهنمایی و متوسطه به نوبت بعد از ظهر و جایگزینی مدارس ابتدایی در نوبت صبح شدند تا دستور وزیر آموزش و پرورش اجرایی شود. این تصمیم در شهرهای بزرگی همچون تهران که 271 مدرسه دو نوبته و 74 مدرسه چرخشی دارد، مشکل آفرین شد.

برگزاری مدارس راهنمایی و متوسطه در نوبت عصر

هم اکنون منطقه 14 و 4 بیشترین مدارس دونوبته در مقطع ابتدایی را دارند که به موجب بخشنامه وزارتی، بسیاری از مدارس راهنمایی و متوسطه را به نوبت عصر و ابتدایی را به نوبت صبح انتقال داده اند. "م.ر" مدیر یکی از مدارس راهنمایی دخترانه منطقه در این باره به مهر گفت: مدیر منطقه حدود دو ماه پیش ابلاغ کرد که مدرسه ما باید در نوبت عصر برگزار شود و نوبت صبح را به یک مدرسه ابتدایی تحویل دهیم، البته این مسئله تنها مشکل مدرسه ما نیست و بسیاری از مدیران دیگر هم با آن ربرو شدند.

همچنین " ش.الف" مدیر یکی از مدارس راهنمایی پسرانه منطقه 14 نیز در این باره گفت: وقتی این دستور به ما ابلاغ شد، با آن مخالفت شدید کردم و تبعات آن را به اداره متذکر شدم اما عنوان کردند که چاره ای نداریم و باید دستور وزارتی اجرا شود.

دانش آموزان راهنمایی و متوسطه چند برابر آسیب می بینند

این مدیر مدرسه گفت: جدا از تبعات آموزشی که اجرای این طرح دارد شاهد مشکلات فرهنگی نیز خواهیم بود، به طور مثال دانش آموزان وقتی صبح به مدرسه نیایند به کوچه و خیابان می روند تا مدرسه آغاز شود و کنترل آنها از سوی والدین مشکل می شود.

وی ادامه داد: اگر دانش آموزان ابتدایی از لحاظ آموزشی در نوبت بعد از ظهر دچار مشکل می شوند، دانش آموزان راهنمایی و متوسطه چند برابر آسیب می بینند.

تایید ضمنی رئیس آموزش و پرورش تهران

سید علی یزدی خواه، رییس آموزش و پرورش شهر تهران در این باره به خبرنگار مهر گفت: تمام تلاشمان را برای یک نوبته کردن مدارس کرده ایم و هم اکنون 4.5 درصد مدارس دونوبته هستند.

یزدی خواه ادامه داد: البته ممکن است که برخی از مدارس راهنمایی به نوبت عصر انتقال داده شده باشند که باید مانع از آن شویم و نگذاریم این اتفاق رخ دهد.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه از 403 مدرسه در نوبت عصر 171 مورد از آنها منحل شده اند، افزود: تعداد مدارس دو نوبته ابتدایی از 313 مورد به 79 مدرسه و دبیرستانها از 17 مدرسه دو نوبته به 12 مورد کاهش پیدا کرده است.

آشفتگی در مدارس به دلیل طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها

اما رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره گفت: هم اکنون در آموزش و پرورش یک آشفتگی بزرگ برای تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه ایجاد شده اما مدیران این نهاد تلاش می کنند به هر نحوی این طرح را اجرا کنند.

علی عباسپور تهرانی فرد افزود: انتقال مدارس راهنمایی به نوبت عصر در زمستان که هوا تاریک می شود، معضلات زیادی را ایجاد می کند به خصوص برای دانش آموزان این دوره که در سن حساسی هستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با ابراز تعجب از اقدامات عجولانه اخیر آموزش و پرورش گفت: این وزارتخانه بدون مطالعه علمی و همه جانبه موضوع تعطیلی پنج شنبه مدارس را مطرح کرده که بدنبال آن در هفته گذشته از وزیر آموزش و پرورش خواستیم که در این زمینه توضیح دهد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: پس از آن جلسه، معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که این طرح متوقف شده اما شاهد آن هستیم که این وزارتخانه به نحوی دیگر این موضوع را دنبال می کند.