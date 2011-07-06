طرح "با قرآن" در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عزیز صابر ظهر چهارشنبه در همایش مدیران موسسات و خانه های قرآنی استان اظهار داشت: این طرح به صورت گسترده در ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه تمام مساجد استان این طرح را به اجرا خواهند گذاشت، افزود: این طرح در راستای بهره گیری از فرصتهای معنوی ماه مبارک رمضان و آموزش و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه بویژه در بین جوانان و نوجوانان اجرا خواهد شد.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان زمان آغاز این طرح را ابتدای ماه رمضان در مساجد اردبیل و شهرستانها عنوان کرد و متذکر شد: جزخوانی قرآن کریم طرح قرآنی "با قرآن" است.

وی همچنین از سهمیه بندی اجرای طرح قرآنی 1445 در اردبیل خبر داد و یادآور شد: اجرای این طرح قرآنی با محوریت سوره انفال به 22 موسسه قرآنی فعال در استان واگذار شده است.

به گفته صابر این موسسات ضمن ثبت نام از علاقمندان، به برگزاری دوره های آموزشی سوره مبارکه انفال با تدریس مربیان قرآنی مجرب خواهند پرداخت.

وی به تعداد کلاسهای این طرح اشاره کرد و ابراز داشت: با توجه به دستورالعمل ارسالی و مصوب در این زمینه، سهمیه استان اردبیل در این طرح 25 کلاس می باشد که با توجه به افزایش استقبال مخاطبین تعداد این کلاسها افزایش خواهد یافت.

مسئول دارالقرآن الکریم تبلیغات اسلامی استان در پایان تصریح کرد: این طرح در طول تابستان امسال همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار می شود.