بيانيه پاياني در نشست كارشناسان ارشد تاييد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمدي در جمع خبرنگاران گفت : در اين نشست برخي از كارشناسان ارشد، خواهان الحاق ، ادغام و يا حذف برخي از بندهاي پيشنهادي بودند ولي با توجه به نزديك بودن نقطه نظرات همه شركت كنندگان، تاكنون مشكل خاصي وجود نداشته است.

وي با اشاره به اين كه پيشنهادات ارائه شده به جلسه ، براي تهيه بيانيه نهايي در اختيار دبيرخانه قرار گرفته است، گفت : اميدواريم كه در جلسه پاياني وزرا بيانيه نهايي شود.

احمدي گفت : شرايطي كه در عراق حاكم است، مشكلات، به ويژه در بعد نا امني خسارات زيادي را به مردم عراق وارد كرده است و علاوه بر خساراتي كه مردم عراق متحمل شده اند، كشورهاي همجوار نيز از اين خسارات بي بهره نبودند.

وي افزود: وزراي خارجه كشورهاي همسايه عراق طي نشستي مذاكراتي در بعد امنيتي داشتند كه به پيشنهاد وزير امور خارجه كشورمان و تقاضاي دولت موقت عراق،قبول كردند تا نشست وزرا در تهران برگزار شود.

وي افزود: اهميت اين اجلاس اين است كه وزرا حول محور كمك به امنيت عراق ، باعث كنترل مرزها و امنيت مرزها و كمك به بازسازي و آموزش و تجهيز پليس عراق اعلام آمادگي كنند و به دولت موقت عراق كمك كنند.

وي افزود: مرزها در داخل عراق كنترل خاصي نمي شود اما اين كنترل از طرف كشورهاي همسايه عراق صورت مي گيرد.