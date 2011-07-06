رتبه آخر هرمزگان در پوشش مشمولین بیمه صندوق اجتماعی روستائیان

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسویان بعدازظهر چهارشنبه در گردهمایی سراسری دهیاریهای هرمزگان که در سالن غدیر مخابرات برگزار شد، گفت: 98 هزار خانوار روستایی در هرمزگان مشمول بیمه صندوق روستائیان و عشایر قرار دارند که از این تعداد تاکنون 9 هزار و 100 خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند که تنها 10 درصد جمعیت روستایی را تشکیل می دهند.

وی بیان داشت: از 9 هزار و 100 خانواده تحت پوشش بیمه صندوق اجتماعی روستائیان سه هزار خانواده تحت پوشش سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند.

موسویان تاکید کرد: در سند چشم انداز 20 ساله نظام تاکید شده تا همه مردم چه در شهرها و چه روستاها از مزایای بیمه ای برخوردار شوند.

موسویان اظهارداشت: اگر رشد جمعیت در شهرها و روستاها به صورت متوازن صورت می گرفت باید 13.5 میلیون نفر روستایی بیشتر از جمعیت شهری می شد اما شاهد آن هستیم که 13.5 میلیون نفر در حاشیه شهرها ساکن شده اند و پدیده حاشیه نشینی را بوجود آورده اند.

عضو هیئت مدیره صندوق تامین اجتماعی با بیان اینکه مهاجرت روستائیان به شهرها ظرفیت توسعه ای روستاها را از بین برده است، عنوان کرد: مهاجرت روستائیان به شهرها و سکونت در حاشیه شهرها هم توسعه شهرها را با مشکل مواجه کرده و هم جمعیت ساکن در این حواشی حقوق طبیعی خود را در بحث شهروندی از دست داده اند.

وی افزود: در حال حاضر و بر اساس آمار وزارت نیرو 5.5 میلیون نفر در حاشیه شهرها به صورت غیر قانونی از آب و برق استفاده می کنند.

به گفته موسویان، سه هزار و 600 دهیاری و تعاونی دهیاری در کشور خدمات صندوق بیمه اجتماعی را به روستائیان و عشایر ارائه می دهند.

جشن شکرگذاری بیمه شدگان در کشور

موسویان با بیان اینکه در آینده نزدیک جشن شکرگذاری در برخی از روستاهای کشور برگزار خواهد شد، عنوان کرد: فرمانداران و مدیران برخی از شهرستانها و بخشها اعلام کرده اند که در روستاها و بخشهای آنان دیگر خانواری که تحت پوشش بیمه اجتماعی نباشد وجود ندارد به همین دلیل جشن شکرگذاری را برپا خواهیم کرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر کشور گفت: در برخی از استانها توانسته ایم با اصلاع رسانی دقیق و همکاری مسئولان استانی و دهیاریها 60 درصد مشمولان بیمه صندوق اجتماعی روستایی را تحت پوشش قرار دهیم.