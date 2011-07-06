  1. استانها
  2. زنجان
۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

تشکیل سپاه پاسداران از تدابیر ارزشمند امام راحل بود

تشکیل سپاه پاسداران از تدابیر ارزشمند امام راحل بود

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه سپاه در طی 32 سال عمر با برکت نظام در خدمت به نظام در عرصه های مختلف آماده بوده است، گفت: تشکیل سپاه پاسداران از تدابیر ارزشمند امام راحل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه  در مراسم جشن هفته پاسدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشت‌ماه سال 58 افزود: با تشکیل این نهاد مقدس، انقلاب و دستاوردهای آن از هرگونه تجاوز دشمنان مکار و حیله‌گر در امان ماند.
 
وی تصریح کرد: سپاه و بسیج با تقدیم شهدای گران‌قدر در مأموریت‌های مختلف خود در هشت سال دفاع‌مقدس، جنگ نرم و فتنه‌های مختلف، کارنامه موفقی داشته است و خانواده‌های پاسداران در شرایط مختلف، زینب‌وار وارد صحنه شده‌ و کمک‌های بی‌ ‌شماری ارائه کرده‌اند.
 
سردار کرمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد پاسداران افزود: ایشان رسیدگی به ارتقاء سطح معنوی پاسداران و انجام رسالت‌هایی که بر عهده این قشر گذاشته شده است را از اولویت فعالیت‌ها دانستند.
 
 در این مراسم از پاسداران و سربازارن نمونه سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان تجلیل شد.
کد مطلب 1353134

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها