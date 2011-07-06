تشکیل سپاه پاسداران از تدابیر ارزشمند امام راحل بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی ظهر چهارشنبه در مراسم جشن هفته پاسدار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه به تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اردیبهشتماه سال 58 افزود: با تشکیل این نهاد مقدس، انقلاب و دستاوردهای آن از هرگونه تجاوز دشمنان مکار و حیلهگر در امان ماند.
وی تصریح کرد: سپاه و بسیج با تقدیم شهدای گرانقدر در مأموریتهای مختلف خود در هشت سال دفاعمقدس، جنگ نرم و فتنههای مختلف، کارنامه موفقی داشته است و خانوادههای پاسداران در شرایط مختلف، زینبوار وارد صحنه شده و کمکهای بی شماری ارائه کردهاند.
سردار کرمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در مورد پاسداران افزود: ایشان رسیدگی به ارتقاء سطح معنوی پاسداران و انجام رسالتهایی که بر عهده این قشر گذاشته شده است را از اولویت فعالیتها دانستند.
در این مراسم از پاسداران و سربازارن نمونه سپاه انصارالمهدی (عج) زنجان تجلیل شد.
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