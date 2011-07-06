کتابشهر به استان البرز رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شفیق مدیرعامل موسسه کتابشهر گفت: این فروشگاه ها که به زودی افتتاح میشود، به سبک معماری ایرانی احداث شده و به جدیدترین امکانات کتاب فروشی تجهیز خواهد شد. اهتمام به خرید محل مناسب برای احداث کتابشهر در مرکزاستانهای کرمانشاه، شیراز، قم، اردبیل، آذربایجان غربی، اصفهان، گلستان، خراسان جنوبی و ... هم از دیگر برنامههای این موسسه در سالهای آینده است.
شفیق گفت: در ادامه گسترش ویترین کتاب درسراسر کشور، کمک به افزایش شمارگان کتاب به ویژه کتابهای بومی و محلی در مناطق استقرار فروشگاههای کتابشهر، ایجادموقعیت مناسب برای عرضه کتابهای مفیدی که به دلایلی ازقبیل توزیع ناعادلانه و نامناسب منتشره نشده، بسط و گسترش و تسهیل توزیع کتاب بویژه کتابهای دینی، ازجمله اهداف توسعه فروشگاههای کتابشهر در سطح کشور هستند.
این موسسه تلاش می کند، فروشگاههای کتاب درهمه شهرها ازنظر نمای ظاهری وموضوعات کتاب یکسان باشندوهمچنین کتابهایی که ازنظر بارمعنایی ومذهبی، کتابهای فاخر و دارای معنا ومحتوای علمیاند، عرضه شود.
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