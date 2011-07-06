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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۰

در استان مرکزی/

تشکیل ستادهای ساماندهی مناسبتهای سال به تصویب رسید

اراک - خبرگزاری مهر: تشکیل ستاد ساماندهی مناسبتهای سال در استان مرکزی به تصویب شورای اداری استان مرکزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ظهر چهارشنبه مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در شورای اداری استان مرکزی با تاکید بر ضرورت تشکیل ساماندهی مناسبت های سال گفت: تشکیل این ستاد بستر لازم برای برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم فرهنگی،مذهبی و سیاسی را در استان فراهم می کند.

حجت الاسلام عباس هاشمی در بخش دیگر سخنان خود بر ضروت تشکیل ستاد جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) در استان مرکزی تاکید کرد و گفت: باید با تشکیل این ستاد ضمن برنامه ریزی برای برگزاری هر چه بهتر جشنواره بین المللی امام خمینی(ره) از ظرفیت های فرهنگی موجود در استان مرکزی نیز نهایت استفاده را برد.

وی در ادامه به ارائه گزارشی پیرامون فعالیت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی پرداخت و گفت:  شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی موفق به کسب رتبه نخست کشور در سال 89 و دریافت لوح تقدیر از دست آیت الله جنتی شد.

گفتنی است تشکیل ستادهای ساماندهی مناسبت های سال و جشنواره بین المللی امام خمینی در دومین جلسه شورای اداری استان مرکزی به تصویب حاضرین رسید.

کد مطلب 1353148

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