مهلت ارسال آثار به جشنواره سراسری "تسلیم" تمدید شد

حجت الاسلام امیر شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین جشنواره سراسری فرهنگی هنری تسلیم با موضوع نماز، هنر و معنویت، مهلت ارسال آثار را تا 20 مرداد سال جاری تمدید کرد.

وی افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ نماز به عنوان یکی از پایه های اصلی فرهنگ غنی اسلامی، خلق و تألیف آثار هنری و ماندگار از هنرمندان و فرهیختگان اسلامی، خلق آثار ادبی و ماندگار از شعرا، ادیبان و نویسندگان به خصوص قشر جوان برگزار خواهد شد.

این مسئول گفت: همچنین برگزاری نمایشگاه نماز و هنر به منظور آشنایی نسل جوان و تشنه معنویت و همچنین تجلیل از هنرمندان، شعرا و نویسندگان متعهد دارای آثار ارزشی و دینی برپا خواهد شد.

موضوعات جشنواره تسلیم اعلام شد

وی ادامه داد: شعر و داستان کوتاه، خاطره نویسی، حمایت از پایان نامه، هنرهای تجسمی در بخش نقاشی، تصویر سازی، مینیاتور، پوستر و کاریکاتور، خوشنویسی، عکس، نمایشنامه نویسی، موسیقی در بخش نغمه های آسمانی، مطبوعات در بخش مقاله، گزارش های خبری، تحلیلی و تصویری، عکس، خبر، مصاحبه، تیتر، داستان کوتاه، خاطره، شعر و داستان کوتاه و ادبیات در بخش شعر، مقاله و داستان کوتاه از موضوعات و محور های فراخوان است.

حجت الاسلام شمس عنوان کرد: پس از جمع آوری آثار در دبیرخانه (بخش نمایشگاهی)، داوری اولیه صورت می پذیرد و آثار برای شرکت در نمایشگاه انتخاب می شوند که همزمان با جشنواره اصلی به نمایش در می آیند.

وی افزود: علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان شهید مطهری شمالی، کوی مروارید، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران ارسال و برای کسب اطلاع بیشتر به نشانی www.ershadtehran.irمراجعه کنند و یا با شماره تلفن های 6-88699050 تماس بگیرند.