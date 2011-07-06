میثاق معمارزاده به پرسپولیس پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از توافق نهایی مسئولان باشگاه پرسپولیس با دروازه‌بان فصل گذشته تیم فوتبال فولادخوزستان، میثاق معمارزاده از طریق وکیلش با تیم فوتبال این باشگاه قرارداد امضا کرد.

معمارزاده به همراه تیم ملی در اردوی اتریش حضور دارد، به همین دلیل قرارداد یکساله‌اش توسط وکلیش امضا شد و قرار است این قرارداد تا امروز چهارشنبه در هیئت فوتبال استان تهران ثبت شود.

پس از علی کریمی و محمد نصرتی، میثاق معمارزاده سومین بازیکنی است که در این فصل به پرسپولیس پیوسته است. وی به همراه دو بازیکن دیگر، پس از دوری کوتاه مدت، مجددا به جمع سرخپوشان تهرانی اضافه شده‌اند.