به گزارش خبرنگار مهر، سید دادوش هاشمی در مراسم افتتاح و کلنگ زنی تعدادی از پروژه های فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه در بخش های صنعت، کشاورزی، خدمات و تجارت دارای جایگاه ویژه است، لذا در بحث آمایش سرزمین ضرورت نگاه ویژه به فرودگاه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی افزود: امروز باید به خود ببالیم که در نظامی زندگی می کنیم که با خون پاک شهیدان تثبیت شده و در راس این نظام رهبری آگاه و هوشیار قرار دارد که با تدبیر و دوراندیشی کشور را به پیش می برند.

هاشمی در ادامه با اشاره به ظرفیت های خاص استان کرمانشاه تصریح کرد: برنامه های پیشبرد و توسعه ای استان باید بر اساس نیازها و آمایش سرزمین شکل گیرد بطور مثال اگر قرار است که در مکانی کارخانه صنعتی یا توسعه کشاورزی انجام شود باید بر اساس آمایش سرزمین صورت گیرد.

کرمانشاه قادر به تامین 10 درصد غذای کشور است

استاندار کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه در بحث کشاورزی دارای جایگاه ویژه است بطوریکه قادر است 10 درصد امنیت غذایی کشور را تامین کند و در بحث خدمات قادر است به عنوان مرکز منطقه غرب کشور مطرح باشد و در بخش های تجارت، گردشگری و صنعت نیز دارای نقش ویژه است، لذا تمامی این موضوعات بر اساس آمایش سرزمین انجام می شود زیرا این موضوع منجر به تسریع در انجام برنامه های توسعه ای استان می گردد.

هاشمی تصریح کرد: در بخش صنعت با توجه به مجاوری با مرز، استان قادر است نسبت به سرمایه گذاری در نقطه صفر مرزی اقدام کند که این موضوع از یکسو کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات و از سوی دیگر اشتغال و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

هاشمی اظهار داشت: بر همین اساس اعتقاد داریم که فرودگاه کرمانشاه باید توسعه پیدا کند و از نظر زیرساخت های توسعه ای مانند احداث باند دوم و سالن خارجی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: استان کرمانشاه با توجه به عملکرد فرا استانی خود قادر است که کارکردهای مختلف ارائه نماید لذا به لحاظ اینکه چندین استان را تحت پوشش خود قرار می دهد باید تلاش کنیم تا خدمات به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم کرمانشاه و سایر استان های همجوار قرار گیرد.