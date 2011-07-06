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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۲

امیر‌عبدالهیان در گفتگو بامهر:

هیچ اطلاعی درباره دستگیری یا محاکمه اتباع ایرانی در بحرین وجود ندارد

هیچ اطلاعی درباره دستگیری یا محاکمه اتباع ایرانی در بحرین وجود ندارد

مدیرکل خلیج فارس و خاورمیانه وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای شرق الاوسط مبنی بر صدور حکم 10 سال زندان برای دو ایرانی در بحرین گفت: هیچ اطلاعی درباره دستگیری یا محاکمه اتباع ایرانی در بحرین وجود ندارد.

حسین امیر عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ادعای روزنامه شرق الاوسط مبنی بر صدور حکم 10 سال زندان برای دو تبعه ایرانی در بحرین تصریح کرد: پیش از این نیز اخباری مبنی بر محاکمه و محکومیت یکی از اتباع ایرانی در دادگاه بحرین مطرح شده بود.

وی تاکید کرد: بلافاصله در مورد قبلی از مجاری دیپلماتیک و از جهات ذیربط بحرین درخواست کردیم بر اساس کنوانسیون های موجود نسبت به ملاقات با تبعه مورد نظر و برخورداری وی از وکیل اقدام کنند و متعاقب آن کنسول سفارت ایران در بحرین با فرد ایرانی مورد ادعا ملاقات کرد که مشخص شد نامبرده فاقد تابعیت ایرانی بوده و اساسا آن خبر عاری از صحت بوده است.

مدیر کل خاورمیانه و خلیج فارس وزارت امور خارجه اظهار داشت: بر اساس رویه موجود هیچ اطلاعی مبنی بر دستگیری یا محاکمه اتباع ایرانی در بحرین وجود ندارد.

امیرعبداللهیان در واکنش به ادعای اخیر شرق الاوسط گفت: انتشار چنین اخباری بدون اشاره به مستندات عاری از صحت است.

کد مطلب 1353169

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