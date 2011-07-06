جانبازان سند مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در کلاس درس اخلاق مدیران استان مرکزی گفت: تکریم جانبازان و تلاش در جهت رفع مشکلات پیش روی این قشر از واجبات است.

وی ادامه داد: جانبازان با از خود گذشتگی و ایثار در برابر دفاع از ارزشهای انقلاب حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با گرامیداشت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار گفت: سپاه پاسداران از نهادهای پر برکت انقلاب اسلامی است و نقش مؤثر این نهاد در راستای حفظ استقلال کشور بر کسی پوشیده نیست.

وی بیان داشت: شجاعت و رشادت پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز ایران را در اوج عظمت و قدرت قرار داده و به دشمنان اجازه تخطی نمی دهد.

وی ادامه داد: ماه شعبان دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است و باید با بهره گیری از فضیلت های این ماه به خود سازی و برای ورود به ماه مبارک رمضان یا همان ضیافت الله پرداخت.