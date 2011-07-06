2 هزار و 200 شغل خانگی در جغتای ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنرور صبح چهارشنبه در جلسه ای با مسئولان دستگاههای اجرایی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال جاری 55 مورد اشتغال در شهرستان ثبت شده، افزود: این تعداد بسیار کمتر از میزان واقعی ایجاد اشتغال است.

وی با انتقاد از روند کند اشتغال زایی در این شهرستان اظهار کرد: سهمیه این شهرستان برای اشتغال 5 هزار و 60 شغل است.

هنرور گفت: تحقق این میزان اشتغال نیازمند همکاری و همدلی تمامی دستگاه های دولتی شهرستان است.

فرماندار جغتای با بیان اینکه سامانه ثبت اشتغال آنلاین است، خواستار ثبت روزانه ایجاد اشتغال دستگاه های شهرستان در سامانه مربوطه شد.

وی اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید نسبت به ثبت دقیق و روزانه میزان ایجاد اشتغال خود اقدام کنند.

هنرور ابراز امیدواری کرد تا با همکاری و هماهنگی بین بخشی دستگاه های دولتی شهرستان موضوع بیکاری جوانان هرچه زودتر برطرف شود.

شهرستان جغتای در استان خراسان رضوی واقع شده است.