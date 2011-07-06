آزادگان سرافراز باید به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر فامیل کریمی با اشاره به برگزاری سومین همایش سراسری فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت11 در همدان، گفت: آزادگان اردوگاه تکریت 11جزو برترین ها هستند.

فامیل کریمی افزود: این آزادگان تا چند سال بدون نام و نشان در این اردوگاه تحت بدترین شرایط ممکن اسیر بوده اند و در بین این عزیزان بیش از 80 شهید وجود دارد که سه تن از آنها همدانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه مردم جامعه باید این افراد سرافراز را بشناسند، گفت: این تشنگی برای شناخت در بین مردم وجود دارد.

فامیل کریمی گفت: حوزه فرهنگی باید فضایی را مهیا کند تا افرادی به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند.

معاون استاندار همدان افزود: به همین مناسبت نمایشگاهی از 29 تیرماه تا یکم مرداد ماه در محل نمایشگاههای بین المللی همدان برگزار خواهد شد که در این مدت یک هزار و 800 تا دو هزار نفر از این آزادگان سرافراز میهمان استان همدان هستند.

در این جلسه پوستر همایش فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت 11 رونمایی شد.