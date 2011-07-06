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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

فامیل کریمی:

آزادگان سرافراز باید به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند

آزادگان سرافراز باید به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: باید فضایی در حوزه فرهنگی ایجاد شود تا بتوان آزادگان سرافراز را با عقبه درخشان و افتخار آمیزشان به عنوان الگو به جوانان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اکبر فامیل کریمی با اشاره به برگزاری سومین همایش سراسری فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت11 در همدان، گفت: آزادگان اردوگاه تکریت 11جزو برترین ها هستند.

فامیل کریمی افزود: این آزادگان تا چند سال بدون نام و نشان در این اردوگاه تحت بدترین شرایط ممکن اسیر بوده اند و در بین این عزیزان بیش از 80 شهید وجود دارد که سه تن از آنها همدانی هستند.

وی با تاکید بر اینکه مردم جامعه باید این افراد سرافراز را بشناسند، گفت: این تشنگی برای شناخت در بین مردم وجود دارد.

فامیل کریمی گفت: حوزه فرهنگی باید فضایی را مهیا کند تا افرادی به عنوان الگو به جوانان معرفی شوند.

معاون استاندار همدان افزود: به همین مناسبت نمایشگاهی از 29 تیرماه تا یکم مرداد ماه در محل نمایشگاههای بین المللی همدان برگزار خواهد شد که در این مدت یک هزار و 800 تا دو هزار نفر از این آزادگان سرافراز میهمان استان همدان هستند.

در این جلسه پوستر همایش فرهنگی آزادگان اردوگاه تکریت 11 رونمایی شد.

کد مطلب 1353188

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