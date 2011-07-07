علیرضا افشار در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جشنواره های مد و لباس و توسعه مدها و لباسهای متناسب با موازین شرعی و ایرانی در کشور گفت: تمامی طراحان مد و لباس در کشور شناسایی و حمایت از طراحان در دستور کار قرار دارد.



وی با بیان اینکه به دنبال تولید ژورنال پوشش اسلامی هستیم گفت: دو ژورنال تا نیمه اول مهرماه سال جاری به بازار نشریات مد و لباس عرضه می شود. حتی برای مشاغل هم در حال تولید ژورنال هستیم که شامل ژورنال لباسهای کارگری، بیمارستانی، خدماتی، هواپیمایی و... می شود.

افشار از تشکیل کمیته ویژه نظارت بر تولید و پوشش لباسهای فرم در مشاغلی که نیازمند لباس فرم هستند خبر داد و افزود: ژورنالهای تولید شده در بخش لباسهای زنانه ویژه چادرها و لباسهای مورد علاقه خانمها و متناسب با مد روز است.

وی گفت: یک تیم قوی طراحی لباس در مشهد مقدس بخشی از طراحیهای این ژورنال را انجام داده است که شامل 30 نوع چادر ایرانی است که با کیفیت چاپ همتای ژورنالهای خارجی منتشر می شود.

افشار با بیان اینکه برخی متدینین نمی توانند لباس مورد علاقه و متناسب خود را در میان فروشگاههای کشور پیدا کنند گفت: حمایت از تولید کنندگان لباسهای ایرانی بر پایه موازین شرعی و رعایت حجاب از برنامه های وزارت کشور است که در این مورد با اتحادیه های اصناف هم نشستهایی داشته ایم.

آغاز عرضه لباسهای اسلامی از طریق اینترنت

وی افزود: حتی فروش اینترنتی لباسهای ایرانی اسلامی به صورت آزمایشی آغاز شده که در آینده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان لباس می توانند در این سایت عضو شوند که در این سایت غیر از نمایش لباسها افراد می توانند سفارش لباس یا خرید دهند.

اجرای طرح کاهش 70 درصدی قیمت چادر مشکی در کشور

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی فرهنگی در بحث عرضه لباس در بازار گفت: یکی از برنامه های مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور حذف واسطه های پوشش اسلامی است که قیمت این محصولات را به صورت کاذب بالا برده است.

وی با بیان اینکه 90 درصد چادر مشکی مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود گفت: هم اکنون قیمت یک چادر مشکی در بازار حدود چهار برابر قیمت اصلی آن است.

افشار از ایجاد سه کارخانه جدید تولید چادر مشکی در کشور خبر داد و افزود: تا تکمیل این کارخانه ها فعلا نظارت جدی بر قیمت واردات چادر داریم تا بتوانیم قیمت چادر مشکی را تا 70 درصد کاهش دهیم. همچنین در این زمینه کشورها و کارخانجات تولید کننده چادر مشکی در جهان شناسایی شده و با وارد کنندگان چادر هم جلساتی داشته ایم که در این زمینه با همکاری وزارت بازرگانی و فروشگاههای زنجیره ای مانند رفاه و اتکا و... دست واسطه را کوتاه می کنیم.

حتی در جلساتی که با وزارت ارشاد و بازرگانی داشته ایم سعی داریم در نمایشگاههای پوشاک بهاره و پاییزه عرضه پوشش اسلامی با کیفیت مطلوب انجام شود که متاسفانه تا کنون این ضعف مشهود بوده و شاهد عرضه نامرغوبترین البسه در این نمایشگاهها بوده ایم که سعی می کنیم امسال اجرایی شود.

نظارت بر عرضه لباسها و پوششهای غیر اسلامی بیشتر می شود

افشار در ادامه تاکید کرد: ما قوانین و مقررات خوبی برای عرضه لباس و پوشاک اسلامی در واحدهای صنفی داریم که متاسفانه این قوانین و نظارتها به درستی اجرا نمی شود.

وی گفت: طی جلساتی که با شورای اصناف داشتیم قرار شد خودشان نظارت ویژه ای بر عرضه لباسها و پوشاک اصناف داشته باشند و دستورالعملی هم در این خصوص صادر شد و نیروی انتظامی هم اخیرا در تعامل با شورای اصناف با واحدهای صنفی متخلف برخورد می کند. البته این را هم قبول دارم که لباسهای وارداتی به جهت ترویج فرهنگ غرب و احطاط اخلاقی در ایران از قیمت پایین تری برخوردار است ولی این حق هر شهروند است تا لباس مورد علاقه خود را انتخاب کند. از سوی دیگر متاسفانه طراحان مد و لباس ما هم محدودند و هم به بازار کار وصل نشده اند و تولید انبوه پوششهای اسلامی قطعا قیمت لباسها را ارزان تر خواهد کرد.

حمایت از تولید کنندگان و عرضه کنندگان پوشش اسلامی وظیفه دولت است

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی فرهنگی تاکید کرد: البته دولت نیز وظیفه دارد اعتبارات، یارانه و تسهیلات لازم را برای اجرای این طرح به تولید کننده و عرضه کنند ارائه کند. به عنوان مثال می تواند با حذف مالیات، عوارض و... از افزایش قیمت این پوششها جلوگیری کند که این انگیزه و اراده را در وزیر بازرگانی دیدم.

افشار از توسعه تبلیغات شهری در ترویج پوشش اسلامی در کشورخبر داد و افزود:برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در سینما، کتاب، تاتر، شهر و... با مسئولان مربوطه جلساتی برگزار شده است که برخی از این طرحها مانند توزیع 300 هزار جلد کتاب در سیستم حمل و نقل ریلی به صورت آزمایشی اجرایی شده است که به استناد پرسشنامه های ضمیمه این کتابها می توان گفت که نتایج بسیار خوبی همراه داشته است.

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گفتگو از سید هادی کسایی زاده