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۶ مرداد ۱۳۸۲، ۱۲:۵۲

" جف" در فيلم خانه ملي ايران

هفتمين برنامه از جلسات نمايش فيلمخانه ملي ايران به اكران فيلم " جف" اختصاص يافته است.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"  از روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، روز سه شنبه 7 مرداد ماه جاري در ادامه ي برنامه چهل و هشتم فيلم خانه ملي ايران فيلم " جف" ساخته " ژان هرمن "، در سينما صحرا، براي اعضا به نمايش در مي آيد.

در اين فيلم كه محصول سال 1969 فرانسه است، آلن دلون، ميري دارك، گابريل ژابو، ناتالي نروال بازي مي كنند. فيلم نامه اين فيلم را " آدره جي برونلين " بر عهده داشته و فيلمبردار آن " ژاكوب تاربه " است. تهيه كننده اين فيلم " آلن دلون " است.
ساعت آغاز اين برنامه 30/18 بعد از ظهر است.

کد مطلب 13532

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