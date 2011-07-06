پروژه های عمرانی نهبندان 98 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی شهرستان نهبندان اظهارداشت: این شهرستان رتبه سوم در زمینه اختصاص اعتبارات تملک دارایی خراسان جنوبی را دارد.

وی افزود: شهرستان نهبندان با توجه به دارا بودن 150 کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان و برخورداری از ظرفیت های گوناگون در بخش های مختلف نگاه ویژه مسئولان کشوری و استانی را می طلبد.

وی بر کنترل و نظارت به اجرای پروژه های در دست اجرا و هزینه بهینه اعتبارات طرح های اجرایی شهرستان نهبندان تاکید کرد.

شرافتی راد توجه جدی به بخش های آب و برق روستایی به منظور جلوگیری از سیکل مهاجرت اجباری روستائیان این شهرستان را خواستار شد.

فرماندار نهبندان ادامه داد: کمیته برنامه ریزی و مصوبات آن، نقش تعیین کننده نظارت و اولویت بندی پروژه ها را در سر فصل ها و برنامه های بودجه به عهده دارد.

وی با بیان اینکه با توجه به ابلاغ سهم اعتبار شهرستان، نیاز سنجی ها انجام و پیشنهادهای اولیه ارائه شده است، افزود: در سال جاری از محل اعتبارات تملک دارایی ها 304 پروژه در سرفصل های مختلف در نهبندان اجرا می شود.

شرافتی پیشرفت فیزیکی پروژه های در دست اجرای شهرستان نهبندان را حدود 98 درصد اعلام کرد.

فرماندار نهبندان بر پیگیری اداره ها برای جذب اعتبارات باقی مانده تاکید کرد و بیان کرد: اگر اداره ای در تخصیص سهم دستگاه کوتاهی کند حق مردم را ضایع کرده و مسئول است.

نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز از تصویب و اختصاص 2 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح جایگزین کارخانه پنبه نسوز و تغییر کاربری آن خبر داد.

محمد رضا صابری گفت: با انجام رایزنی هایی با مقامات کشور افغانستان و با همکاری سفارت ایران در این کشور ورود قطعی دام از بازارچه دو کوهانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که اجرای این طرح نیز نهایی شده است.