تلاش هاي جمهوري اسلامي ايران را براي برقراري امنيت و ثبات در عراق ارج مي نهيم

به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري مهر ازمحل برگزاري كنفرانس وزراي كشور همسايگان عراق، ابراهيم جعفري برگزاري اين كنفرانس را با توجه به شرايط بسيار حساس و فوق العاده عراق حائز اهميت توصيف كرد .



وي با اشاره به عوامل و دلايلي كه باعث بروز مشكلات امنيتي عراق شده است، گفت:جريان هاي شناخته شده و دشمنان ملت عراق تلاش مي كنند در مسير عمليات دمكراتيك اين كشور مانع تراشي كنند و ملت عراق را از تعيين سرنوشت خود و تشكيل يك حكومت منتخب داراي حاكميت و استقلال محروم كنند و بهانه ادامه اشغال عراق را به نظاميان بيگانه بدهند.



وي به نقش مهم كشورهاي همسايه در برقراري امنيت و ثبات عراق اشاره كرد و اظهار داشت: كشورهاي همسايه عراق مي توانند گام مهمي در جهت حل مشكلات عراق بويژه حل مشكل امنيتي بردارند تا زمينه براي برگزاري انتخابات سراسري اين كشور كه مردم عراق به آن چشم دوخته اند تا خود سرنوشتشان را تعيين كنند و ديگر بهانه اي براي حضور نظاميان بيگانه وجود نداشته باشد، فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفري گفت: اعتماد سازي ميان ملت عراق وملت هاي كشورهاي همسايه بايد اساس و پايه اي براي تعامل ميان تعامل و همكاري دولت هاي آنها باشد.



به گفته وي، عراق و همسايگان بايد منافع وافكار مشترك را در نظر بگيرند تا روابط منحصر به فردي ميان آنها بر اساس اصل حسن همجواري و عدم مداخله در امور يكديگر و پايبندي به مقررات بين المللي بوجود آيد.



به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئيس جمهور عراق به تداوم عمليات مسلحانه و تروريستي كه از سوي گروه هاي تروريستي و بازماندگان رژيم صدام و دشمنان وحدت ملت عراق اشاره كرد كه با هدف مانع تراشي در برابر برگزاري انتخابات و تشكيل حكومت منتخب صورت مي گيرد.



وي تصريح كرد: برخي گروه ها گمان مي كنند با اقدامات مسلحانه مي توانند به آزادي عراق كمك كنند برعكس آنها با اين اقدامات خود كه اكثرا مردم بيگناه و پليس عراق را هدف قرار داده است بهانه ادامه حضور نظاميان بيگانه را فراهم مي كنند.



جعفري به توطئه سازمان يافته گروه هاي تروريستي براي ايجاد اختلافات طائفه اي و قومي و نژادي و ايجاد تفرقه و ناامن نشان دادن عراق اشاره كرد كه مي خواهند با اين بهانه مانع برگزاري انتخابات شوند و به وحدت و انسجام ملت عراق كه نمونه روشني از همزيستي مسالمت آميز ميان طوايف و قوميت هاي مختلف است ضربه بزنند .



جعفري به وحدت و همبستگي ميان طيف هاي مختلف عراق اعم از شيعه وسني وكرد و تركمان و آشوري اشاره كرد و آن را نمونه والگويي از همزيستي مسالمت آميز ميان طوايف و قوميت هاي مختلف خواند كه گروه هاي تروريستي مي خواهند با اين اقدامات خود اين وحدت و همزيستي را از بين ببرند و ميان ملت عراق تفرقه و دودستگي ايجاد كنند.



معاون رئيس جمهور عراق گفت : صدام دردوران حكومت ديكتاتوري و مستبدانه خود ظلم و جفاي زيادي به ملت عراق كرد او توطئه طائفه اي را طراحي كرد شيعيان را سركوب كرد محمد باقر الصدر و علماي شيعه را به قتل رساند، صدام حتي علماي سني را نيز به قتل مي رساند و جنايات فراوان و هولناكي در حلبچه و بر ضد ملت عراق و ملت هاي همسايه ايران وكويت مرتكب شد.



به گزارش خبرنگار مهر، جعفري افزود: صدام جز به كشتن به چيزي ديگر نمي انديشيد تمام هم وغمش سركوب و كشتار بود ، ملت عراق و ملت هاي همسايه صدام را هرگز نخواهند بخشيد، جنگي كه بر ضد ايران به راه انداخت با خواست و اراده ملت عراق نبود اشغال كويت هم بر اساس خواست مردم عراق نبود .



جعفري در بخشي ديگر از سخنان خود از نحوه پوشش خبري اوضاع وتحولات عراق از سوي برخي رسانه ها و تحريف واقعيت ها و كتمان حقايق و پخش برنامه هاي تحريك آميز به شدت انتقاد كرد.



وي تصريح كرد: اهميت امنيت عراق بر هيچ كس پوشيده نيست رابطه مستقيمي بين امنيت و بين دستاوردهاي عمليات سياسي وجود دارد با اين حال دولت عراق جديت دارد تا امنيت را برقرار كند .



وي با محكوم كردن اقدامات تروريستي كه مردم بيگناه و نيز پليس عراق را هدف قرار داده است خواستار مشاركت كشورهاي همسايه در كمك به ساماندهي پليس و ارتش جديد عراق شد.



جعفري گفت : امنيت مساله بسيار مهم و اساسي است همانطور كه عمليات سياسي به امنيت نياز دارد امنيت نيز به گام هاي سياسي براي حفظ آن نياز دارد اميدواريم كه كنفرانس مذكور امنيت بين شما و امنيت ما را در نظر بگيرد و به برقراري امنيت و ثبات در عراق كمك كند زيرا هرگونه بي ثباتي در عراق بر كشورهاي منطقه تاثير خواهد گذاشت .



معاون رئيس جمهور عراق به مساله نفوذ عناصر خرابكار و تروريست از مرزهاي مشترك عراق به داخل اين كشور اشاره كرد، اما در عين حال تاكيد كرد: بايد بين عناصر تروريست و خرابكار با ملت و دولتي كه اين عناصر از آن كشور به عراق نفوذ مي كنند تفاوت قائل شد .



وي تصريح كرد: نبايد مشاركت عناصر خرابكار و تروريست را به منزله دخالت دولت متبوع آنها در عراق قلمداد كرد، بنابراين ما تاكيد مي كنيم ميان خرابكاران تروريست با حكومت هاي متبوع آنها تفاوت قائل مي شويم .



وي ابراز اميدواري كرد كشورهاي همسايه ضمن كنترل بيشتر مرزهاي خود با عراق گام هاي جدي در اين زمينه برداشته و با همكاري با دولت موقت از نفوذ تروريست ها و خرابكاران جلوگيري كنند.



به گزارش مهر، جعفري در پايان به انتخابات آينده عراق اشاره كرد و آن را يكي از مسائل بسيار مهم براي ملت اين كشور خواند .



جعفري تاكيد كرد: مردم عراق هرگز كمك و همكاري كشورهاي همسايه را در راه برقراري امنيت وثبات و ادامه روند دمكراتيك در كشورشان فراموش نمي كنند.



وي افزود: مردم عراق دستانش را به سوي شما همسايگان دراز مي كند تا با كمك شما شاهد برقراري امنيت و ثبات و در نهايت برگزاري انتخابات و تشكيل يك دولت دمكراتيك منتخب باشد.