غلبه نشاط خانواده های تهرانی برگرما/ لذت تابستانه با طعم توچال

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه فرهنگسرای آسمان شاهد حضور جمعی از کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده هایی بود که از سوی فرهنگسرا و یا خانه فرهنگ منطقه محل سکونت خود به توچال اعزام شده بودند تا فارغ از غبار غلیظ شهر، نفسی در هوای کوهستانی تازه کنند.



غرفه های فرهنگی، هنری و ورزشی محوطه باز فرهنگسرا و برنامه های ویژه کودکان در داخل کلبه هنری مملو از نشاط گروه های مختلفی از شهروندان تهرانی بود که با نشاط و امید بر گرمای تابستان غلبه کرده اند.

برنامه های فرهنگسرای آسمان با محوریت خانواده برگزار می شود



رئیس فرهنگسرای آسمان در حاشیه بازدید جمعی از خبرنگاران از این فرهنگسرا به برگزاری برنامه ها در قالب نهمین جشنواره تابستانی شهر تهران با محوریت موضوع خانواده اشاره کرد.



علیرضا رضائیان ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این فرهنگسرا با عنوان جشنواره فرهنگی- خانوادگی توچال به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و مدیریت فرهنگی هنری منطقه یک فعالیت خود را از ابتدای تیر ماه با شعار نشاط و امید آغاز کرده است.





وی به برگزاری برنامه های این فرهنگسرا در دو ایستگاه اول و پنجم توچال اشاره کرد و گفت: برنامه های ایستگاه یک همه روزه و برنامه های ایستگاه پنج تنها روزهای سه شنبه تا جمعه برگزار می شود. روزانه نزدیک به هزار نفر از برنامه های ایستگاه 5 و پنج هزار نفر از برنامه های ایستگاه 1 استفاده می کنند. در ایستگاه اول 30 غرفه فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی از ساعت 18 تا 24 فعال هستند.





رضائیان مخاطبان اصلی برنامه های فرهنگسراها را خانواده هایی اعلام کرد که از سوی فرهنگسراها و خانه های فرهنگ شهر تهران معرفی می شوند. وی افزود: شش برنامه جشن، هر پنج شنبه شب از ساعت 21 تا 24 در ایستگاه یک توچال از سوی فرهنگسرا برگزار می شود و هر شب نزدیک به سه هزار نفر از شهروندان از برنامه های این جشن استفاده می کنند.



وی به برگزاری جشن نیمه شعبان در این فرهنگسرا اشاره کرد و گفت: برنامه های فرهنگی- خانوادگی توچال به مدت 40 روز تا آغاز ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

خانواده ها، عضو ثابت برنامه های مراکز فرهنگی تهران



در این بازدید همچنین علیرضا زندوکیلی مدیر مراکز فرهنگی هنری منطقه یک در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزی برای مخاطبان فرهنگسرای آسمان به گونه ای صورت گرفته که خانواده هایی که یک روز از برنامه های این فرهنگسرا استفاده می کنند، مخاطبان دائمی فرهنگسراها و خانه های فرهنگ در روزهای دیگر سال باشند.





وی افزود: عده ای از مسئولین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نخبگان کشوری متقاضی حضور در برنامه های فرهنگسرای آسمان بوده اند. تلاش می شود که با توجه به محدودیت زمان و ظرفیت پذیرش، پاسخگوی نیازهای گروه های خاص برای استفاده از برنامه های فرهنگسرا باشیم.



وی در ادامه تصریح کرد: تلاش شده که مشکلاتی اعم از ایستادن در صف های طولانی تله کابین با توجه به گرمای هوا، با برنامه ریزی دقیق در سال جاری رفع شود. همچنین سایه بان هایی در ایستگاه ها برای خانواده ها پیش بینی شده است.



زندوکیلی به رویکرد کیفی و محتوایی برنامه های فرهنگسرا در تابستان سال جاری اشاره کرد و گفت: سهمیه مناطق مختلف تهران برای اعزام رایگان به ایستگاه 5، بر اساس جمعیت منطقه و خواست و نیاز مردم برای حضور در این تفریح گاه متفاوت است. به طور کلی مناطق جنوب سهمیه بیشتری را به خود اختصاص داده اند.

غرفه های فعال در فرهنگسرای آسمان



نمایشگاه و فروشگاه کتاب، آموزش رایگان ساخت ربات، آموزش روخوانی قرآن، بیان قصه های قرآنی، گریم، بازی های فکری و هندسی، اوریگامی(بازی کاغذ و تا زدن)، مشاوره خانواده، ورزش، آموزش ماهیگیری و نقاشی از جمله خدماتی است که در 25 غرفه ایستگاه یک توچال در قالب برنامه های فرهنگسرای آسمان ارائه می شود.





غرفه های باغ دانش، رباتیک، نجوای کودکانه، قصص قرآنی، رنگ و رخ، فکر بکر، اوریگامی، مشاوره خانواده و مذهبی، نشاط خانواده، برکه آبی، کودک و نوجوان، رادیو آسمان، تیراندازی، طنزنگار، بادبادک بازی، نجوم با آموزش رایگان از طریق لوح فشرده و نرم افزار و شهر بازی، از جمله غرفه های فعال فرهنگسرای آسمان در ایستگاه پنج توچال است.

