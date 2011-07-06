نمایشگاه بین المللی و بازرگانی ایران- ترکیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صادق اسکندری بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه دهمین نمایشگاه بین المللی و بازرگانی ایران- ترکیه با مشارکت 102 واحد تولیدی و تجاری و 16 نمایندگی از کشورهای خارجی 24-19 تیر ماه سالجاری در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: در این نمایشگاه نمایندگیهایی از کشورهای مالزی در بخش دستگاههای جوش و برش، چین در بخش ابزار برقی، تجهیز صنایع، الکتروموتور، ایتالیا در بخش دستگاههای شستشو، مخازن تحت فشار، انواع الکتروموتور و ترکیه در بخش کالای برقی، سیستم های خورشیدی، صنایع چوبی و یراق آلات حضور می یابند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: همچنین آلمان در بخش ماشینهای رادیو کنترل دار، کره در بخش دستگاههای تصفیه آب، لوازم روشنایی صنعتی و آیفون های تصویری، کشور ژاپن در بخش ماشین آلات صنعتی و ورق کاری و مشارکت کشور ترکیه توسط شرکت نمایشگاه وان با 17 واحد در بخش مبل، توریسم و گردشگری تاسیسات، پوشاک، خمیر یوفکا، صنایع چوبی، موادغذایی شرکت خواهند کرد.

اسکندری گفت: این نمایشگاه در گروه های کالایی مصالح ساختمانی، ماشین آلات سنگین و سبک، سیمان، تجهیزات نقشه برداری و کامپیوتر، صنایع غذایی، سیم کابل و وسایل برقی، آب میوه و کنسانتره، تاسیسات حرارتی و برودتی، انواع رنگهای ساختمانی، فرش دستباف و ماشینی و سایر کالاهای بازرگانی فعالیت خود را از 24 - 19 تیر ماه سالجاری آغاز خواهد کرد.

این مسئول در پایان از حضور شرکتهایی از استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، اصفهان، یزد، مازندران و گیلان در این نمایشگاه بین المللی اکسپو 2011 در کشور ترکیه خبر داد.