تجلیل از بازیگران فیلمهای دینی کشور در جشنواره "میلاد سرخ"

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بیرانوند، اکبر زنجانپور، رضا رویگری، حسن میرباقری و اصغر جاوید از جمله فیلمسازان، نویسندگان و بازیگرانی هستند که در مراسم اختتامیه این جشنواره که عصر امروز برگزار خواهد شد، تجلیل خواهند شد.

محمد بیرانوند فارغ التحصیل دانشکده خبر و نویسنده سریال پر مخاطب مختارنامه بوده که به عنوان یکی از مجموعه های فاخر در حوزه دینی و مذهبی کشور است.

اکبر زنجانپور در سال 1323 در تهران متولد شده و از سال 1345 همزمان با ورود به دانشگاه در رشته تئاتر کار بازیگری را شروع کرده است. اولین فیلم سینمایی اش "بی تا" به کارگردانی هژیر داریوش بود. او از سال 1365 تدریس در دانشگاه را شروع کرد و در سال های 68 و 69 عضو کمیته ملی تئاتر در سازمان یونسکو بود.

وی علاوه بر فیلمهای بلند زائر خلف، ریشه در خون و... در بسیاری از فیلمها و مجموعه های تلویزیونی مرتبط با حوزه دینی و مذهبی از جمله مختارنامه، ولایت عشق و آوای فاخته نقشهای ماندگار و برجسته ای را ایفا کرده است.

رضا رویگری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد سال 1325 در تهران و از بازیگران سریال مختارنامه، سالهای مشروطه، دارو ندار، شکر تلخ و... است. وی علاوه بر بازی در مجموعه های تلویزیونی با مضامین دینی و عاشورایی در 28 فیلم سینمایی از جمله فیلم عقابها به کارگردانی زنده یاد خاکیچیان ایفای نقش کرده است.

حسن میرباقری نویسنده، دستیار کارگردان و بازیگر سینما و تلویزیون متولد 1351 و فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی است.

وی بازی در فیلمهای مذهبی و دینی روز واقعه و مسافر ری را در کارنامه خود دارد. وی همچنین به عنوان یکی از نویسندگان مجموعه مختارنامه به شمار می رود.

اصغر جاوید نیز از جمله نویسندگان و کارگردانان اردبیلی است که به عنوان اولین فیلمساز و پایه گذار سینمای آزاد در اردبیل شناخته می شود.

وی در فعالیتهای هنری خود تولید بیش از 30 برنامه در قالبهای مستند، داستانی، مجموعه و... را دارد که اکثر آنها در زمینه تولید فیلمهای دینی و مذهبی است. مهمترین و شاخص ترین اثر وی فیلم مستند "میلاد عاشورا" مفتخر به دریافت جایزه شد. ABU است که از جشنواره معتبر

به گفته مدیران برگزاری این جشنواره قرار است در مراسم اختتامیه از این افراد به صورت ویژه و با اهدا تندیس جشنواره و لوح سپاس تقدیر شود.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره نیز از خانواده زنده یاد رسول ملاقلی پور کارگردان سینما، فریبرز صالح کارگردان فیلم سفیر، علیرضا شجاع نوری بازیگر فیلم روز واقعه و فرهاد قائمیان بازیگر مجموعه ها و سریالهای تلویزیونی تجلیل شد.

اولین جشنواره دینی میلاد سرخ از 12 تا 15 تیرماه جاری با حضور فیلمهایی با مضامین سنن ائمه معصومین در چهار محور سیر و سلوک، جشن و اعیاد و مجالس، پاسداشت و سوگ و رهروان و در چهار بخش فیلمهای بلند سینمایی، پویانمایی، داستانی و مستند برگزار می شود.

پیش از این اعلام شده بود که در مراسم پایانی این جشنواره وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور خواهد داشت، اما به نظر می رسد که این مراسم بدون حضور وی و سایر مدیران و مسئولان فرهنگی کشوری برگزار خواهد شد.