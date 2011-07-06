همایش مشاعره در سروستان فارس برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم امام جمعه شهرستان سروستان با اشاره به هنر شعر وشاعری گفت: باید مواظب شعرهای خود باشیم زیرا خود شعر گاهی شعار و گاهی آرمان است و شعر شعاری ممکن است یک شخص را کوچک و یا بزرگ کند ویا یک مملکت را تحقیر کند پس چنین شعری مناسب نیست، اگر شعر در حد ایده آل باشد می شود همان شعر آرمانی که در آیات قرآنی به آن اشاره شده است.

خرسندی ادامه داد: به ازای هر شعر آرمانی که شاعر می سراید خداوند یک خانه در بهشت به او می دهد.

وی افزود: شعر آرمانی باید در زمینه دین، ترویج مقدسات، در زمینه تبلیغ بزرگان دینی، در زمینه برتری عشق صادق برعشق کاذب و نوع بینش نسبت به دنیا و باورهای اعتقادی و قلبی باشد.

خرسندی اظهار داشت: شاعر باید هدف از شعر گفتن خود مشخص کند که برای چه کمبودی در جامعه شعر می گوید و آیا سراییدن این اشعار خود می تواند مشکلات را برطرف و یا به مسئولان گوشزد کند.

امام جمعه سروستان گفت: اگر شاعر در مشاعره به شعر احاطه داشته باشد بر شعر اثر می گذارد و آن شاعر یک شاعر ایده آل است.

فرهمند پور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سروستان نیز ضمن قدردانی از شاعران میهمان که از شهرستانهای مختلف در این همایش شرکت کرده بودند در ابتدای سخنان خود به ارائه گزارشی از کارهای هنری شاعران در شهرستان سروستان پرداخت و خواستار آن شد که مسئولان استان و شهرستان با حساسیت بیشتری مسائل فرهنگی شهرستان را دنبال کنند و حمایتها و مساعدتهای خود را از حوزه فرهنگ و هنر دریغ نکنند تا بتوانیم نسل چهارم انقلاب را از حملات همه جانبه جنگ نرم دشمنان در امان نگه داریم.

وی گفت: این مسئله با شعار محقق نخواهد شد و نیاز به مدیریت قوی، منابع مالی ونیروی متخصص دارد که مسئولان نظام هم حتما این دغدغه را خواهند داشت.

در ادامه این مراسم کوهمان جهرمی، ‌ایوب پرند آور(از جهرم) ، جواد نوری (از فسا) ، ‌محمد جواد فرزانه (از استهبان)، محمد علی کریمی (از داراب) ، امیری و برامکه (از شیراز) و هادی فردوسی، فاطمه بیژنی، زهرا ترکی، انوشیروان سلیمی و اکرم مومنی از سروستان به قرائت اشعار خود پرداختند.

در ادامه این برنامه مسابقه مشاعره برگزار شد که در پایان فاطمه مومنی از سروستان و فاطمه مصلح از استهبان به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند.

در پایان این مراسم قرعه کشی بین افراد شرکت کننده در مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب که توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان سروستان به مناسبت گرامیداشت ارتحال امام خمینی(ره) برگزار شده بود صورت گرفت و به 14 نفر از برندگان هدایایی به رسم یادبود تقدیم شد.