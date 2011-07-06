به گزارش خبرنگار مهر، جواد الله وردی، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در نخستین جلسه کانون هواداران این باشگاه با بیان این مطلب افزود: پرسپولیس از هدایتی‌ها و پروین‌ها خیلی بزرگ‌تر است. نوکری 20 میلیون هوادار را کردن کار آسانی نیست و سعادت می خواهد.

وی گردهمایی پیشکسوتان پرسپولیس در چارچوب کانون پیشکسوتان این باشگاه را اتفاقی مبارک خواند و گفت: ما نیاز به پول کسی نداریم و فقط می خواهیم حرف‌‍مان شنیده شود.

این پیشکسوت باشگاه پرسپولیس یادآور شد: روزی به مشکلی برخورده بودم به علی پروین گفتم، شما فقط سرت را به من بده، همین سر شما همه کار می کند!

الله وردی با انتقاد از اینکه چرا باشگاه بزرگی چون پرسپولیس تشکلی برای پیشکسوتانش ندارد، افزود: چرا نباید پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس حداقل سالی یکبار دور هم جمع شوند و درصدد رفع مشکلات هم برآیند؟

وی در ادامه مدعی شد پیشکسوتان به دنبال سربلندی باشگاه پرسپولیس هستند، و افزود: از آقای هدایتی که باعث شد پیشکسوتان دور هم جمع شوند، تشکر می کنم امیدوارم ایشان ناراحت نشود اما اعتقاد دارم این 40 تا 50 میلیاردی که هزینه در این فوتبال کرده را دور ریخته است!

این بازیکن قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین با یادآوری اینکه یک ایران علی پروین را قبول دارند، از شرایط موجود بر فوتبال ایران گلایه کرد و گفت: من از این فوتبال خیری ندیدم و پولی بدست نیاوردم امروز هم که یک مدرسه فوتبال دایر کرده‌ام، کلی مشکل برای ما ایجاد می کند. چرا باید برای یک بازیکن که در تیم بزرگی چون پرسپولیس بازی کرده و به جام جهانی رفته چنین مشکلاتی را به وجود آورند؟

الله وردی خاطر نشان کرد: آقای کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس ما را راه نمی دهد که ندهد. ما پرسپولیس را می خواهیم و به شخص کاری نداریم. می خواهیم همه قدیمی‌های پرسپولیس زیر یک سقف جمع شوند.

وی با طرح این پرسش که "آیا کنار گذاشتن امثال پروین و کاشانی از فوتبال درست است؟"، افزود: تشکر می کنم از کسانی که جمع ما را جمع کردند و باعث شدند پیش از مرگ بازهم یاران قدیمی خود را ببینیم.

این بازیکن قدیمی تیم فوتبال پرسپولیس همچنین با طرح این موضوع که پیشکسوتان کم آدم‌هایی نیستند، افزود: من آقای هدایتی را برای سومین بار است که می بینم. آقای هدایتی جان بچه‌ات یک ریال هم به ما نده که نگویند برای پول گردهم جمع شده‌اند.

الله وردی صحبت‌های خود را با یادی از مرحوم محراب شاهرخی و ناصر حجازی ادامه داد و گفت: باید کارمان را درست انجام دهیم و سیاهی لشگر نباشیم تا به هدف‌مان که همان کمک به پرسپولیس است، برسیم.