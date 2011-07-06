همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن برگزار می شود

هدی عبدی مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محورهای این همایش اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در قرآن، ویژگیهای مدیر موفق فرهنگی از منظر قرآن، فرایند مدیریت فرهنگی از دیدگاه قرآن و سنت و نقش مدیریت فرهنگی در توسعه پایداراست.

وی نقش مدیریت فرهنگی در اعتلای فرهنگ اسلامی، اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در نهج البلاغه، اصول و مبانی مدیریت فرهنگی در سیره اهل بیت (ع) و تجلی مدیریت فرهنگی در متون ادب فارسی را از دیگر محورها اعلام کرد.



عبدی بیان داشت: علاقه مندان به ارائه مقاله در این همایش تا تاریخ 10 مهرماه فرصت دارند مقالات خود را به نشانی دبیرخانه به نشانی گرگان – بلوار شهید کلانتری ، خ دانشگاه ، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی

عبدی بیان داشت: علاقه مندان به ارائه مقاله در این همایش تا تاریخ 10 مهرماه فرصت دارند مقالات خود را به نشانی دبیرخانه به نشانی گرگان – بلوار شهید کلانتری ، خ دانشگاه ، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی گرگان ارسال و یا برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش به نشانی http://conf.gorganiau.ir مراجعه کنند.

همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قران و سنت 23 آبان ماه سال جاری در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود.

گفتنی است این همایش به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و با همکاری پژوهشکده قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای آزادشهر ، بندرگز، گنبد و مینودشت برگزار می شود.