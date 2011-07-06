جذب سرمایه و توسعه محصولات کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حسنی ظهر چهرشنبه در حاشیه جلسه هیئت های نمایندگان اتاق بیرجند، اظهارداشت: ایجاد بانک اطلاعاتی از کشاورز تا تولید کننده و صادرکننده در استان و همچنین تهیه شناسنامه ژنتیک و ثبت محصولات خاص مناطق ضروری است.

وی تامین مالی صندوق حمایت و نیز تحت پوشش قرار دادن محصولات مذکور در چتر حمایتی صندوق حمایت از بخش کشاورزی، کاهش نرخ تسهیلات ،افزایش دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات و استفاده از یارانه انرژی برای مناطق کم برخوردار و مزیت جذب سرمایه گذاری توسعه واحدهای تولیدی و فرآوری را خواستار شد.

حسنی، فرهنگ سازی مصرف داخلی و بومی و تبلیغات رسانه ای اعم از دیداری شنیداری در شبکه استانی و سراسری با تعرفه برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان برتر استانی و ملی، تخصیص یارانه مربوط به شرکت در سمینارها، همایش ها و نمایشگاه های داخلی و بین المللی را مورد تاکید قرار داد.

وی استاندارد اجباری محصولات مذکور و انجام وظایف مربوط با نهادهای نظارتی و برخورد با هر نوع تولید غیر مطمئن در راستای وظایف ذاتی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور، تشویق به اخذ استانداردهای بین المللی تولید، ایمنی و سلامت محصول و تضمین کیفیت، تخصیص بودجه خاص جهت تحقیق و توسعه و یا بازاریابی R&D برای محصولات جانبی را از جمله پیشنهادهای خود به منظور جذب سرمایه و روانسازی امور مربوطه به توسعه محصولات کشاورزی عنوان کرد.

حسنی خواستار تشکیل یک دبیرخانه واحد برای پیگیری امور مربوطه شد و افزود: شرکت نماینده اتاق در کارگروه های استانی و فراهم کردن بستر مناسب برای تصمیم سازی مدیران دولتی، افزایش جوایز صادراتی و مشوق های جایگزین و ثبات قوانین در هر دوره پنج ساله اعم از تولید وصادرات موجب پیشرفت استان می شود.

رئیس کمیسیون صنایع تبدیلی و تکمیلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان جنوبی بیان کرد: احداث آزمایشگاه اکرودیته و تخصصی و تخصیص تسهیلات مربوط به خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و استقرار واحد بازاریابی در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تسهیل مراودات تجاری وعدم صدور مجوز بدون ظرفیت منبعی در سطح استان در سازمان های متولی باید مورد توجه قرار گیرد.