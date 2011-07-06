به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نقوی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان رضایتمندی شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی را افزایش می دهد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از پارک وسایل نقلیه در محل ایستگاه‌های اتوبوس و همچنین پهلوگیری صحیح و کامل برای استفاده مناسب از تمام سطح سواره‌رو و روانی ترافیک، این ایستگاه‌ها با تجهیزات ترافیکی جداسازی می شوند.

نقوی عنوان داشت: در این راستا این پروژه از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون در 5 ایستگاه پرتردد شهر اجرا شده است.

وی افزود: پروژه جداسازی ایستگاه‌های اتوبوس شامل نصب انواع گل‌میخ، استوانه‌ ایمنی سبز رنگ و خط‌کشی ویژه است که با هزینه‌ای بالغ بر 15 میلیون ریال برای هر ایستگاه صورت می‌پذیرد.

مسئول نظارت بر امور اجرایی این سازمان تصریح کرد:‌ این پروژه تا اواخر مرداد ماه در 50 ایستگاه شهر به انجام رسیده و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این پروژه روانی حمل و نقل عمومی و همچنین تسهیل در استفاده مناسب از ایستگاه‌های اتوبوس را بیشتر شاهد باشیم.