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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۴

نقوی:

ایستگاه‌های اتوبوس مشهد جداسازی می‌شوند

ایستگاه‌های اتوبوس مشهد جداسازی می‌شوند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد نظارت بر امور اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد گفت:‌ برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از ایستگاه‌های اتوبوس و توقف خودروهای شخصی، این محل ها با نصب تجهیزات ترافیکی، جداسازی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نقوی با تأکید بر اینکه رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان رضایتمندی شهروندان در حوزه حمل و نقل عمومی را افزایش می دهد، اظهار داشت: به منظور جلوگیری از پارک وسایل نقلیه در محل ایستگاه‌های اتوبوس و همچنین پهلوگیری صحیح و کامل برای استفاده مناسب از تمام سطح سواره‌رو و روانی ترافیک، این ایستگاه‌ها با تجهیزات ترافیکی جداسازی می شوند.

نقوی عنوان داشت: در این راستا این پروژه از ابتدای تیر ماه سال جاری آغاز شده و تاکنون در 5 ایستگاه پرتردد شهر اجرا شده است.

وی افزود: پروژه جداسازی ایستگاه‌های اتوبوس شامل نصب انواع گل‌میخ، استوانه‌ ایمنی سبز رنگ و خط‌کشی ویژه است که با هزینه‌ای بالغ بر 15 میلیون ریال برای هر ایستگاه صورت می‌پذیرد.

مسئول نظارت بر امور اجرایی این سازمان تصریح کرد:‌ این پروژه تا اواخر مرداد ماه در 50 ایستگاه شهر به انجام رسیده و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این پروژه روانی حمل و نقل عمومی و همچنین تسهیل در استفاده مناسب از ایستگاه‌های اتوبوس را بیشتر شاهد باشیم.

کد مطلب 1353267

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