106 پایگاه غربالگری نوزادان در همدان راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی مجذوبی در همایش کشوری پیشگیری و کنترل دیابت و غربالگری کمکاری تیروئید نوزادان در همدان اظهار داشت: با وجود همه فعالیتها و برنامههای انجام شده در موضوع گزارشدهی این بیماری مشکل وجود دارد.
مجذوبی گفت: در حال حاضر بیمارستانها و کلینیکهای دانشگاه زیر پوشش برنامه گزارشدهی قرار دارند که در راستای ارتقا آن باید تلاش کرد.
وی با بیان اینکه کمکاری مادرزادی تیروئید موضوع بسیار مهمی است، افزود: موضوع غربالگری برای تشخیص و درمان به موقع بیماری بسیار مهم است چراکه هدف از غربالگری شناسایی شیرخواران مبتلا به کمکاری تیروئید شدید است که در صورت درمان درست و به موقع، به سلامتی دست مییابند.
معاون بهداشتی دانشگاه عنوان کرد: پایگاههای غربالگری نوزادان در همدان در سال جاری به 106 پایگاه رسیده که پوشش 97 درصدی را شامل می شود.
وی با اشاره به اینکه کمکاری مادرزادی تیروئید معمولاً بیماری کمعلامتی است، گفت: فقط در حدود پنج درصد موارد ابتلا در روزهای اولیه پس از تولد دارای علائم و نشانه بیماری هستند و تشخیص بالینی بیماری در روزهای اولیه زندگی به ندرت داده میشود.
مجذوبی با بیان اینکه در برنامه غربالگری کمکاری تیروئید نوزادان در ایران، نمونهگیری از پاشنه پا در روزهای سه تا پنج تولد بر کاغذ فیلتر مخصوص و مورد تأیید وزارت بهداشت انجام میشود، گفت: برنامه غربالگری کمکاری تیروئید نوزادان در استان همدان را از اردیبهشت ماه 85 آغاز شد.
وی گفت: از شروع برنامه تاکنون، 126 هزار و 776 نوزاد تحت غربالگری قرار گرفته و 315 نوزاد مبتلا به کمکاری تیروئید نوزادی شناسایی و تحت درمان قرار گرفتهاند.
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