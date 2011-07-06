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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۵

گسترش همکاریها میان ایران و آفریقای جنوبی

گسترش همکاریها میان ایران و آفریقای جنوبی

کرج - خبرگزاری مهر: سفیر آفریقای جنوبی در ایران از گشترش همکاریها به ویژه در بخشهای اقتصادی با ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمدسالی عصر چهارشنبه در همایش مشترک اقتصادی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی و استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ که به همت گروه زر برگزار شد، اظهار داشت: ایران از توانمندیهای بالقوه در بخش صنعت و تولید محصولات غذایی برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این در بخش ارتباطات و کشاورزی نیز فعالیت های قابل توجهی در ایران صورت گرفته است که در این راستا خواهان همکاری با این کشور هستیم.

محمدسالی یادآور شد: دو کشور ایران و آفر یقای  جنوبی مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند و  روابط سیاسی این دوکشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

 سفیر آفریقای جنوبی بیان کرد: آفریقای جنوبی از منابع و ظرفیتهای بالایی برخوردار است و از این رو از سرمایه گذاران نیز استقبال می کند.

وی از سرمایه گذاران و متخصصان ایرانی برای مشارکت در طرحهای مختلف اقتصادی در آفریقای جنوبی دعوت کرد. 

کد مطلب 1353289

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