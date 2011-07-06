گسترش همکاریها میان ایران و آفریقای جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمدسالی عصر چهارشنبه در همایش مشترک اقتصادی و بررسی فرصت های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی و استان البرز در شهرستان ساوجبلاغ که به همت گروه زر برگزار شد، اظهار داشت: ایران از توانمندیهای بالقوه در بخش صنعت و تولید محصولات غذایی برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این در بخش ارتباطات و کشاورزی نیز فعالیت های قابل توجهی در ایران صورت گرفته است که در این راستا خواهان همکاری با این کشور هستیم.

محمدسالی یادآور شد: دو کشور ایران و آفر یقای جنوبی مشترکات فرهنگی و تاریخی زیادی دارند و روابط سیاسی این دوکشور در سطح بسیار خوبی قرار دارد.

سفیر آفریقای جنوبی بیان کرد: آفریقای جنوبی از منابع و ظرفیتهای بالایی برخوردار است و از این رو از سرمایه گذاران نیز استقبال می کند.

وی از سرمایه گذاران و متخصصان ایرانی برای مشارکت در طرحهای مختلف اقتصادی در آفریقای جنوبی دعوت کرد.