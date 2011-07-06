120 هزار تن گندم در پارس آباد برداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخیمی بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از مزارع ذرت و سویای این شهرستان اظهار داشت: کار برداشت گندم تا پایان تیرماه در سطح 27 هزار هکتار از مزارع شهرستان پارس آباد به طور کامل پایان می یابد.

وی افزود: در حال حاضر مراکز خرید گندم در حال تحویل و ذخیره کردن گندم زارعین هستند که پیش بینی می شود به میزان گندم برداشتی افزوده شود.

مدیر جهاد کشاورزی پارس آباد از آغاز کشت دوم محصولات کشاورزی در این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در این دوره از کشت محصول ذرت و سویا کاشته می شود.

فخیمی افزود: امسال 25 هزار هکتار از اراضی شهرستان پارس آباد به زیر کشت ذرت و سویا می رود.

به گفته وی محصول ذرت پارس آباد از منابع مهم تولید خوراک دام و طیور کشور است و به صورت دانه ای و علوفه ای کشت می شود.

وی اظهار داشت :شهرستان پارس آباد به لحاظ کیفیت محصول ذرت و راندمان تولید رتبه اول کشور را دارد و به قطب عظیم تولید این محصول تبدیل شده است.



