پلیس زن حمایت کننده پلیس مرد در ماموریتها است‏

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد تقی عصاربا اشاره به تاریخچه پلیس زن در کشور گفت: تشکیل پلیس زن در کشور ما به دوران قبل از انقلاب بر می گردد که در آن زمان، ایجاد این پلیس تنها الگوبرداری و تقلید از کشورهای دیگر بود‏ْ، بنابراین ماموریت خاصی برای آنان تعریف نشد.

وی با اشاره به اینکه‏‌، استفاده از پلیس زن در دوران قبل از انقلاب هدفمند نبود‏‌، تصریح کرد: در این زمان‏، زنان پلیس تنها در کنار ماموران راهنمایی و رانندگی آنهم به شکل نمادین حضور داشتند.

عصار یادآور شد: پس از انقلاب در سال 60، حضور پلیس زن را در کشور شاهد بودیم اما به نتیجه لازم نرسیدیم تا اینکه در سال 77، در یک تصمیم گیری جمعی به این نتیجه رسیدیم که وجود پلیس زن در کشور یک ضرورت است.

به گفته فرمانده دانشگاه علوم انتظامی، این تصمیم گیری براساس ماموریت های فراوانی بود که برای زنان پلیس پیش بینی شده بود چرا که بیش از 50 درصد جامعه ما را زنان تشکیل می دادند.

وی افزود: درسال 77 اولین بار زنان پلیس جذب شده و تحت آموزش های لازم را قرار گرفتند و در بخش‌های متناسب، بکارگیری شدند و این روند در سالهای بعد، کامل شد و سرعت گرفت.

این مقام انتظامی‏ خاطرنشان کرد: امروز در یک تحلیل و بررسی جامع وعلمی و از جمله نظرسنجی به این نتیجه رسیدم که این پلیس موفق بوده بنابراین به دنبال آن هستیم که آن را هدفمند تر و آموزش های ارایه شده به او را کامل تر کنیم.

وی با اشاره ضرورت و اهمیت پلیس زن در کشورگفت: در بسیاری از ماموریت ها از جمله بازجویی از متهم زن‏، برقراری ارتباط بهتر جهت ارائه مشاوره به زنان‏ و همچنین بازرسی بدنی‏، ضرورت پلیس زن به روشنی مشخص است.

عصار به دو عنصر آموزش و تربیت در زنان پلیس تاکید کرد و افزود: باید زنان پلیسی تربیت کنیم که توانایی انجام ماموریت های مختلف را داشته باشند که این وظیفه مهم برعهده دانشگاه علوم انتظامی است.

فرمانده دانشگاه علوم انتظامی‏، با تاکید براینکه پلیس زن، حمایت کننده پلیس مرد در ماموریت ها است‏، تصریح کرد: پلیس زن یعنی پاسخگویی پلیس در بخش هایی که مردان نمی توانند در آن بخش، پاسخگو باشند.

وی وظیفه مهم دیگر دانشگاه علوم انتظامی را فعالیت در عرصه پژوهش، نامید‏‌‏ و گفت: در حوزه پژوهش ماموریت داریم تا مسائل و مشکلات پلیس را شناسایی و البته از طریق هدف گذاری، برای آنان پاسخی بیابیم.