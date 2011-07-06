دشمنان از طریق اشرار در تلاش برای جلوگیری از پیشرفت استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی سلیمانی چهارشنبه در مراسم تجلیل از صنعتگران سیستان و بلوچستان که در در سالن اجتماعات صنعت و معدن استان برگزار شد، اظهار داشت: اشرار در کمین هستند تا هر جای استان را که پیشرفتی حاصل می شود نشانه بگیرند تا در منطقه سرمایه ‌گذاری‌ های کلان صورت نگیرد.

وی یکی از مهم ‌ترین راه ‌های مقابله با اشرار و نا امنی را مقابله مردمی دانست و گفت: همه به ویژه بزرگان و سران طوایف و قبایل باید دست در دست هم دهند تا نا امنی در سیستان و بلوچستان ریشه کن شود و سرمایه ‌گذاران بتواند به راحتی در این استان سرمایه ‌گذاری کنند.

وی افزود: این استان از شرایط بسیار متفاوتی نسبت به سایر استان ‌ها برخوردار است و مسائلی مانند پراکندگی، کمی انگیزه، مساحت فراوان راه‌ها و شرارت و نا امنی موجب شده انتظارات بخش صنعت آن طور که باید در استان اجرایی نشود .