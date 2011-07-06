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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۲۱:۰۴

تقوی:

وصول مطالبات معوقه مهمترین اولویت بانک ملی گلستان است

وصول مطالبات معوقه مهمترین اولویت بانک ملی گلستان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره امور شعب بانک ملی گلستان با بیان اینکه وصول مطالبات معوقه اولین اولویت کاری ما است گفت: همه برای وصول مطالبات معوقه مسئول هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان تقوی عصر چهارشنبه در جلسه ماهانه اداره امور شعب که با حضور روسای حوزه ها، بازرسان، کارشناسان و روسای دوایر اداره امور برگزار شد، افزود: با تعامل ستاد و صف و ارتباط پویا می توان کارهای بزرگی را به انجام رساند و روسای شعب و دوایر می توانند به عنوان بهترین مشاور یکدیگر عمل کنند.

رئیس اداره امور شعب از برنامه ریزی به عنوان یکی از فعالیت های مهم ستاد نام برد و افزود: برنامه ها باید در قالب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی شوند و لازم است به صورت روزانه در جهت نیل به آنها تلاش کرد.

تقوی اظهار داشت: در عصر ارتباطات، سرعت از ویژگی ها و خصوصیات سازمان های موفق و نوآور است و وظیفه شغلی ما در این موسسه عظیم اقتصادی اقتضا می کند تا با توان و سرعت مناسب در جهت جمع آوری وجوه غیر مولد و راکد وتزریق مناسب آن در اقتصاد اقدام کنیم.

وی در پایان ضمن تاکید بر مشتری مداری وتکریم بیش از پیش مردم گفت: مردم و مشتریان ولی نعمتان و صاحبان اصلی بانک هستند لذا باید تمام تلاش خود را در جهت رضایت آنها به کار بندیم.
کد مطلب 1353297

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