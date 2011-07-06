وصول مطالبات معوقه مهمترین اولویت بانک ملی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان تقوی عصر چهارشنبه در جلسه ماهانه اداره امور شعب که با حضور روسای حوزه ها، بازرسان، کارشناسان و روسای دوایر اداره امور برگزار شد، افزود: با تعامل ستاد و صف و ارتباط پویا می توان کارهای بزرگی را به انجام رساند و روسای شعب و دوایر می توانند به عنوان بهترین مشاور یکدیگر عمل کنند.

رئیس اداره امور شعب از برنامه ریزی به عنوان یکی از فعالیت های مهم ستاد نام برد و افزود: برنامه ها باید در قالب اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی شوند و لازم است به صورت روزانه در جهت نیل به آنها تلاش کرد.

تقوی اظهار داشت: در عصر ارتباطات، سرعت از ویژگی ها و خصوصیات سازمان های موفق و نوآور است و وظیفه شغلی ما در این موسسه عظیم اقتصادی اقتضا می کند تا با توان و سرعت مناسب در جهت جمع آوری وجوه غیر مولد و راکد وتزریق مناسب آن در اقتصاد اقدام کنیم.



وی در پایان ضمن تاکید بر مشتری مداری وتکریم بیش از پیش مردم گفت: مردم و مشتریان ولی نعمتان و صاحبان اصلی بانک هستند لذا باید تمام تلاش خود را در جهت رضایت آنها به کار بندیم.